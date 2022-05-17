Ayşe Ayçiçek'in ölümü | Uyuşturucu şüphesi
İzmir'de meydana gelen olayda, iddiaya göre erkek arkadaşı C.H. ile birlikte yaşayan ve solistlik yaptığı öğrenilen bir çocuk annesi Ayşe Ayçiçek (34), uyumak için odasına geçti. Sabah uyandıklarında, Ayçiçek'in zor nefes aldığını fark eden C.H. durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar durumu kötüleşen Ayçiçek'in, ekipler tarafından yapılan incelenmesinde hayatını kaybettiği belirlendi.
UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Öte yandan hayatını kaybeden Ayşe Ayçiçek, Konak Kahramanlar Kuruçay Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni ise, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin sonuçlanması ile ortaya çıkacak.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.