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Ayşe Ayçiçek'in ölümü | Uyuşturucu şüphesi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ve solistlik yapan Ayşe Ayçiçek, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı öne sürülen evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 Mayıs 2022 Salı 14:00
Ayşe Ayçiçek'in ölümü | Uyuşturucu şüphesi

Ayşe Ayçiçek'in ölümü | Uyuşturucu şüphesi


İzmir'de meydana gelen olayda, iddiaya göre erkek arkadaşı C.H. ile birlikte yaşayan ve solistlik yaptığı öğrenilen bir çocuk annesi Ayşe Ayçiçek (34), uyumak için odasına geçti. Sabah uyandıklarında, Ayçiçek'in zor nefes aldığını fark eden C.H. durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar durumu kötüleşen Ayçiçek'in, ekipler tarafından yapılan incelenmesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

Ayşe Ayçiçek'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, C.H. polis ekiplerince gözaltına alındı. C.H.'nin ilk ifadesinde, birlikte alkol ve uyuşturucu hap kullanıp yattıklarını, uyandıktan sonra Ayçiçek'in zor nefes aldığını ve bunun üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından da evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap bulunduğu öğrenildi. C.H., polise verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Öte yandan hayatını kaybeden Ayşe Ayçiçek, Konak Kahramanlar Kuruçay Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni ise, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin sonuçlanması ile ortaya çıkacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 
 

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