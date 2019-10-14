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Ayşe Karaman cinayetinde, katil zanlısı doktora müebbet

Ankara'da doktor erkek arkadaşının evinde ölü olarak bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın cinayetiyle ilgili olarak, Dr, Özgür T. için müebbet hapis cezası istendi.

Ayşe Karaman cinayetinde, katil zanlısı doktora müebbet

Ankara'da doktor erkek arkadaşının evinde ölü olarak bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın cinayetiyle ilgili olarak, Dr, Özgür T. için müebbet hapis cezası istendi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:26
Ayşe Karaman cinayetinde, katil zanlısı doktora müebbet

Ayşe Karaman cinayetinde, katil zanlısı doktora müebbet

Ayşe Karaman cinayeti, Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı, anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayetinde hazırlık soruşturmasını tamamladı. İddianameye göre, Ayşe Karaman'ın ölümüne neden olan ilaçları, doktor Özgür T.'nin damardan verdiğini itiraf ettiği ortaya çıktı. İddianamede, talihsiz genç kadının ölümünden sorumlu tutulan doktor hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.


3 AY ÖNCE ERKEK ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Anestezi teknikeri, Ayşe Karaman, 29 Temmuz’da Özgür T.’nin evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili Özgür T. tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer’ın hazırlayıp Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu olayla ilgili iddianamede özetle şöyle denildi:

DOKTOR SUÇUNU KABUL ETTİ

“Şüpheli Özgür T., olay günü eve yanında getirdiği kendisine ait olan, iş nedeniyle yanında, aracında taşıdığı çantada bulunan 2 adet A...... ve bulantı ilacı Z.... isimli ampulleri yine çantasındaki enjektör ile Ayşe Karaman’ın sol el üstüne damar yolu açmak suretiyle uyguladığını kabul etmiştir. Ölenin kan ve idrar numunelerinde P....... ilacının etkin maddesinin tespit edilmesi, otopsi raporunda kişinin kesin ölüm sebebinin anestezik madde alımına bağlı olduğunun belirlenmesi, P....... ilacının antestezi uzmanı doktor ile ilgili kişiler dışında başkalarınca yasal olarak temin edilmesinin zor oluşu, müştekilerin şikâyetleri, tanık anlatımları, özellikle tanık Tuğçe A.’nın anlatımları, otopsi raporu ile tüm dosya kapsamında delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere şüphelinin müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır.”


KORKTUĞUNU SÖYLEMİŞ YİNE DE YAPMIŞ

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre iddianamede, tanık Tuğçe A.’nın ifadesine de yer verildi. Tuğçe A., şöyle dedi: “Ayşe Özgür’ün kendisine saplantılı bir şekilde bağlandığını, mesajlarını incelediğini, korktuğunu söylerdi. Olaydan 5 gün kadar önce Ayşe, Özgür’ün bir arkadaşının, kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, bu olaydan dolayı Özgür’ün imalı bir şekilde konuştuğunu, bu şekilde aldatılmanın sonucu ölüme götürebileceğini söylediğini, arkadaşlığının saplantılı bir şekil aldığını anlatmıştı.”

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