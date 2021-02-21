Ayşe Nazlı Kınacı cinayeti | Katil zanlısı sevgilisi çıktı
İzmir'de vahşi cinayet. Genç kızın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Ayşe Nazlı Kınacı adlı genç kızın bir süredir erkek arkadaşı ile birlikte yaşadığı belirlendi.
İzmir'in Menderes ilçesinde Ayşe Nazlı Kınacı'nın (20) cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulundu. Genç kızın öldürüldükten sonra ormanlık alana atıldığı belirlenirken, cinayet zanlısının yakalandığı öğrenildi
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ayşe Nazlı Kınacı'nın 12 Şubat tarihinde Konak ilçesindeki evinden kendi rızası ile ayrılarak Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde oturan sevgilisi R.S.'nin yanına gittiği tespit edildi.
Konuya ilişkin gözaltına alınan R.S.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile tartıştığı ve Kınacı'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini söylediği ileri sürüldü. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir araca bindiğini tespit etti. Aracın T.Ö.İ.'ye ait olduğu belirlenirken, jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi.