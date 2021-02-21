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Ayşe Nazlı Kınacı cinayeti | Katil zanlısı sevgilisi çıktı

Evinden ayrılarak erkek arkadaşı ile birlikte yaşamaya başlayan Ayşe Nazlı Kınacı'nın katili, birlikte yaşadığı R.S adlı sevgilisi çıktı.

21 Şubat 2021 Pazar 17:55
Ayşe Nazlı Kınacı cinayeti | Katil zanlısı sevgilisi çıktı

Ayşe Nazlı Kınacı cinayeti | Katil zanlısı sevgilisi çıktı


İzmir'de vahşi cinayet. Genç kızın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Ayşe Nazlı Kınacı adlı genç kızın bir süredir erkek arkadaşı ile birlikte yaşadığı belirlendi.


İzmir'in Menderes ilçesinde Ayşe Nazlı Kınacı'nın (20) cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulundu. Genç kızın öldürüldükten sonra ormanlık alana atıldığı belirlenirken, cinayet zanlısının yakalandığı öğrenildi

Öncemi gün saat akşam saatlerinde bir orman görevlisi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi olduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek olay yerine şerit çekti. Yapılan incelemede, ölen kişinin 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı olduğu ve genç kızın yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin bulunduğu yerde çalışma yaptı. Ayşe Nazlı Kınacı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ayşe Nazlı Kınacı'nın 12 Şubat tarihinde Konak ilçesindeki evinden kendi rızası ile ayrılarak Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde oturan sevgilisi R.S.'nin yanına gittiği tespit edildi.

Konuya ilişkin gözaltına alınan R.S.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile tartıştığı ve Kınacı'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini söylediği ileri sürüldü. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir araca bindiğini tespit etti. Aracın T.Ö.İ.'ye ait olduğu belirlenirken, jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
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