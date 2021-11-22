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Ayşegül Aydın hayatını kaybetti | Afgan uyruklu cani saldırmıştı

Dershane yolunda Afgan uyruklu bir katilin saldırısına maruz kalan Ayşegül Aydın 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:41
Ayşegül Aydın hayatını kaybetti | Afgan uyruklu cani saldırmıştı

Ayşegül Aydın'ı kaybettik | Afgan uyruklu cani saldırmıştı

Gebze'de geçtiğimiz Temmuz ayında dershaneden evine dönüşte Afgan uyruklu bir caninin cinsel saldırısında ağır yaralanan Ayşegül Aydın hayatını kaybetti.


Kocaeli'ye bağlı Gebze'de Afgan uyruklu A.M.’nin takip edip cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak ağır yaraladığı Ayşegül Aydın, 12 Temmuz'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Korkunç olay, Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın (16), kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. (20) tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.

Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın’ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze’deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ayşegül’ün iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin Aydın çifti büyük üzüntü yaşadı. Ayşegül'ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin Aydın, kızının ölümü nedeniyle çok üzüntülü olduğunu, cenaze ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Metin Aydın'ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm” diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, "Ağlama yavrum iyi olacaksın” dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.


 

Son Güncelleme: 22.11.2021 10:49
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