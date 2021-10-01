Ayşegül Ünlü olayı | Çamaşırlarını yıkayan, ütüsünü yapan kocasını bırakıp kaçtı



Sosyal medyadan tanıştığı kişinin iş vaadine kanan Ayşegül Ünlü adlı genç kadın evini terk ederek patronu Sedat Gümüş adlı kişiyle birlikte yaşamaya başladı. 2 yaşındaki çocuğu ve eşini bırakarak kaçak Ayşegül Ünlü'nün kaçmasının ardından 'Seni bırakırım ama bu işi bırakmam' diyerek rest çektiğini söyledi.

'de yayınlanan'un programına katılan talihsiz koca "Ben eşimin çamaşırı yıkar, ütüsünü yapardım. Her istediğini yerine getiriyordum. Ama o bırakıp kaçtı" diyerek dert yandı.

Özkan Ünlü, programda eşinin çalıştığı yerde çok sayıda genç kızın tacize uğradığını, iş yeri sahibi Sedat Gümüş adlı şahsın da çok sayıda sabıka kaydı olduğunu ileri sürdü.

Ünlü programda, çok sayıda kişinin kendisini arayarak "Eşin, bazı kadın ve kızları Sedat Gümüş'ün evine götürdüğünü biliyor musun" diyrek sesli mesajlar gönderdiğini söyledi.

Bu arada, Sedat Gümüş'e ait seralarda çalışan işçilerin alacaklarını tahsil etmek için kendi evini basmaya kalktığı ortaya çıktı.



Yayına katılan Ayşegül Ünlü ise yayına katılarak kendisinin boşanmak istediğini belirterek "Patronumun bana işçilere dağıtmak için verdiği 2 bin lirayı evde eşi tarafından alındığını" iddia etti.



Esra Erol Programında canlı yayına katılan Ayşegül Ünlü, Sedat Gümüş ile çalışan patron ilişkisi olduğunu öne sürerken, Özkan Ünlü eşinin serada değil Hatay Samandağı'nda sahilde birlikte çekilmiş videoları olduğunu ve savcılığa verdiğini söyledi. Talihsiz eş, Sedat Gümüş ile karısının uygunsuz görüntülerine isyan etti.

Eşinin evine Sedat Gümüş'ü önce servis şoförü olarak getirdiğini söyleyen Özcan Ünlü, söz konusu şahsın ruhsatsız tabancasını bile çantasında taşıdığını ileri sürdü.