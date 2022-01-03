

Aysel İleri'nin ölümü | İntihar mı? Cinayet mi





Zonguldak'ta Aysel İleri (20), evinde silahla göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. Ailesi ile yaşayan İleri'nin ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Genç kızın intihar ettiği iddiaları araştırılıyor.



Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Aysel İleri'nin canına kıydığı iddiaları henüz netlik kazanmadı.

MEHMET PİŞKİN DE AYNI ŞARKININ SÖZLERİYLE CANINA KIYMIŞTI

ODTÜ Makina mezunu 35 yaşındaki Mehmet Pişkin 16 Ekim 2014 tarihinde Facebook'ta veda videosu paylaştıktan sonra intihar etmişti. Pişkin'in intihar notu Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 20 yaşındaki Aysel'in de ölmeden önce sözlerini paylaştığı ''Ölmezdim'' adlı şarkısının klibinde Pişkin'in videosundan kesitler olması dikkatlerden kaçmadı.