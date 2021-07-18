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Aysel Öğretme cinayeti| Sevenleri bayrama yasla girecek

Kadın cinayetlerine tepki gösterirken 'Korkuyorum, o listede adım yazmasından' diyerek tepki gösteren Aysel öğretmen düğüne bir ay kala katledildi.

18 Temmuz 2021 Pazar 15:43
Aysel Öğretme cinayeti| Sevenleri bayrama yasla girecek

Aysel Öğretmen'in ölümü | Sevenleri bayrama yasla girecek


Türkiye'de kadın cinayetleri gencecik hayatları aramızdan çekip alıyor. Bayrama sayılı günler kala düğün hazırlığı yapan Aysel Y adlı genç öğretmen nişanlısı tarafından öldürülürken, talihsiz kadının bu tür cinayetlere tepki gösterirken ölüm korkusu yaşadığı ortaya çıktı.

Yozgat'ta sosyal medya paylaşımı ile kadın cinayetlerine dikkat çekerek korktuğunu belirten öğretmen Aysel Y., düğününe bir hafta kala nişanlısı uzman çavuş Hacı Y. tarafından vurularak öldürüldü.

Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., 24 Temmuz'da düğün yapmaya hazırlandığı ve yakın zamanda nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Y. ile dün gece buluştu. Hacı Y. ile Aysel Y., kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde otomobil içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Hacı Y., tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, Aysel Y.'ye ateş etti. Hacı Y., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aysel Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Aysel Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağır yaralanan Hacı Y. ise Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DÜĞÜN DAVETİYELERİNİ DAĞITMIŞLAR

Nikahı 24 Temmuz'daki düğün öncesi yapan çiftin, davetiyelerini de hazırlatıp, dağıttığı öğrenildi. Davetiye üzerinde 'Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bu mutlu günümüzde yanımızda olmanız dileğiyle' yazdığı görüldü.

7 ÖNCE 'KORKUYORUM' PAYLAŞIMI

Öte yandan Aysel Y.'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Y.'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında 'Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' yazdığı görüldü.
 

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Aysel öğretmenYozgatKadın Cinayeti
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