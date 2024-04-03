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Ayşenur Bedel cinayeti zanlısından utanç verici savunma

Konya'da tabancayla öldürülen ve cansız bedeni bahçede bulunan Ayşenur Bedel cinayetinin zanlısı Ali Erensoy, genç kadının kuma olmamak için intihar ettiğini ileri sürdü

03 Nisan 2024 Çarşamba 10:04
Ayşenur Bedel cinayeti zanlısından utanç verici savunma






Ayşenur Bedel cinayeti zanlısından utanç verici savunma



Kendinden 27 yaş daha Ayşenur Bedel adlı genç kadını evine kuma olarak getirmeye kalkan Ali Erensoy yargılandığı davada kendini savunurken kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

Konya'da Evinin bahçesinde tabancayla vurulmuş halde cesedi bulunan Ayşenur Bedel'i öldürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan zanlı Ali Erensoy, mahkemede kadının, birlikte olduğu Elif Erensoy'un üzerine kuma gelmeyi kabul etmediği için intihar ettiğini söyledi.

Konya'da Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta bir müstakil evde geçen yıl 19 Mart'ta gece saatlerinde bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Ali Erensoy (51), birlikte olduğu öne sürülen Ayşenur Bedel'i (24) evin bahçe kapısında yaralı bulduğunu belirtip, yardım istedi. Tabancayla boynundan vurulduğu belirlenen Bedel, hayatını kaybetti. Polis, şüpheli olarak Ali Erensoy ile aynı evde kalan ve birlikte yaşadığı, aynı zamanda akrabası olan Elif Erensoy'u gözaltına aldı. İki kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


GÜVENLİK KAMERASININ FİŞİ ÇEKİLMİŞ

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan 2 sanık hakkında, Cumhuriyet savcısı, 16 Şubat'ta görülen davanın duruşmasında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Savcılığın, mahkemeye sunduğu mütalaada, bilirkişi tarafından yapılan incelemede evdeki güvenlik kamerasının bozuk olmadığı ve fişinin çekildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Suçun Ali Erensoy tarafından işlendiğinin sabit olduğu anlatıldı. Mütalaada, Elif Erensoy'un da Ayşenur Bedel ile arasında kıskançlık nedeniyle husumet bulunduğu için olaya yardım ettiği belirtildi.

Yeni yapılan duruşmada ise sanıklardan Elif Erensoy, tahliyesini talep etti. Erensoy, ''1 yıldır suçsuz yere yatıyorum. 4 yaşında kızım var" dedi.

"İNTİHAR ETTİ" İDDİASI!

Ali Erensoy ise, Ayşenur Bedel'in intihar ettiğini öne sürerek, tahliyesini talep etti. Ali Erensoy, savunmasında, olay günü güvenlik kamerasının neden çalışmadığına ilişkin olarak, şunları söyledi:

"Güvenlik kamera kayıtlarına bakılırsa, bazen kaçamak yapmak için güvenlik kameralarının fişlerini çekerdim. Bunu bazen oto yıkama firmamda, otomobil çizildiğinde de yapardım. Yani elimde imkan varken, güvenlik kamera görüntülerinin tamamını silerdim. Ayşenur'un tüm zamanlarında, ailesi yanında yokken ben onun yanında oldum. Paraysa para verdim. Ayşenur'un son terk edişi de uyuşturucu bağımlılığı yüzünden oldu. Ben Ayşenur'u eğlence hayatından tanırım. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu bu hayattan çektiğimde intihar etmeye çalıştı. Elif'in üzerine kuma olarak gelmeyi reddettiği için intihar etti. Ben onun iyi ve kötü gününde hep yanındaydım. Onu neden öldürmek isteyeyim."  Mahkeme, kararını vermek için duruşmayı erteledi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetiKonya
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