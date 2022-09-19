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Aysun Kaplan'ın ölümü | Yurt kaydı dönüşü kazada can verdi

Kocaeli'de meydana felen feci kazada, üniversiteye ilk adımını atmaya hazırlanan Aysun Kaplan ile ağabeyi Mustafa Kaplan hayatını kaybetti. 

19 Eylül 2022 Pazartesi 17:01
Aysun Kaplan'ın ölümü | Yurt kaydı dönüşü kazada can verdi

Aysun Kaplan'ın ölümü | Yurt kaydı dönüşü kazada can verdi

Kuzey Marmara Otoyolu’nda aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Kaplan (31) ile kardeşi Aysun Kaplan (18) öldü, anneleri ise yaralandı. Ailenin, bu yıl üniversiteyi kazanan Aysun Kaplan’ın Sakarya’da yurt kaydını yaptıktan sonra Gebze’ye döndükleri belirtildi. Aracın hız göstergesinin ise 170'te takılı kaldığı görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Gebze geçişi yakınlarında, 19 Eylül Pazartesi saat 13.30 sıralarında Mustafa Kaplan yönetimindeki 34 FA 5265 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden K.Ş. idaresindeki 59 TC 867 plakalı kamyona çarpıp, yaklaşık 150 metre savruldu.


İKİSİ DE KURTARILAMADI

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde üniversite öğrencisi Aysun Kaplan ile ağabeyi Mustafa Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan anne Fatma Kaplan ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

YURT KAYDINDAN DÖNÜYORLARDI

Ailenin bu yıl Sakarya’da üniversiteyi kazanan Aysun Kaplan’ın yurt kaydını yaptırdıktan sonra Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

İBRE 170’TE TAKILI KALDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri, yolda başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Kazada kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracın hız göstergesinin 170'te takılı olduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler:
Kazaölümü
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