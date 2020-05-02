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Azılı çete harsızı, pandemi hastanesi inşaatını soyarken yakalandı

İstanbul ve çevresinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan hırsızlık çetesi, Atatürk Havalimanı içine yapımı süren pandemi hastanesi inşaatındaki şantiyeyi soyarken yakalandı

02 Mayıs 2020 Cumartesi 15:17
Azılı çete harsızı, pandemi hastanesi inşaatını soyarken yakalandı

Azılı çete harsızı, pandemi hastanesi inşaatını soyarken yakalandı


Türkiye koronavirüsle boğuşurken azılı hırsızlar boş durmuyor. Atatürk Havalimanı içinde yapımına devam edilen pandemi hastanesi şantiyesinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışan 6 kişi, polisin film gibi operasyonu ile yakalandı. Polisle hırsızlar arasında yaşanan kovalamaca kamera görüntülerine yansıdı. Operasyon sırasında şüphelilerin ekip otoları tarafından sıkıştırılarak kaza yapması sağlanıp yakalandığı öğrenildi. Bir çok işyerinden de hırsızlık yaptıkları belirlenen hırsızların hastane şantiyesinden 74 bin lira değerinde bakır kablo çalma anları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 28 Nisan'da kapalı kasa bir minibüsten şüphelenerek takibe aldı. Yapılan plaka sorgulamasında aracın üzerindeki plakanın sahte olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine aracı takibe alan ekipler aracın Atatürk Havalimanı içinde yapımı devam eden pandemi hastanesine şantiyesine girdiğini belirlendi.

PANDEMİ HASTANESİNDE HIRSIZLIĞA SUÇ ÜSTÜ

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri araçtan inen kişilerin bazı kabloları araca yüklediğini gördüğünde onları yakalamak için harekete geçti. Ancak polise direnen şüpheliler çaldıkları kablolarla birlikte şantiye içinde kaçmaya başladı. Pandemi hastanesi şantiyesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çevredeki tüm ekipler alarma geçti.

Bir süre şantiye içinde kaçan şüpheliler kısa bir süre için izlerini kaybettirdi. Ancak siyah renkli minibüsün izi kısa süre içinde Eski Havaalanı caddesi üzerinde bulundu.

ÜÇ POLİS ARACI AĞIR HASAR GÖRDÜ

Polis ekiplerinin "Dur" intiharına uymayarak kaçmaya devam eden ekiplerle filmleri aratmayan bir kovalamaca başladı. Şüphelilerin kullandığı minibüsü durdurmak için polisler ekip araçlarının direksiyonunu şüphelilerin aracının üzerine kırdı. Yolu bölen tretuvar ile polis araçlarını arasına sıkışan minibüs durdurulurken içinde bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 3 polis aracının kaza sonucu ağır hasar gördüğü belirtildi.

HIRSIZLIK KAMERAYA DA YANSIDI

Atatürk Havalimanı'ndaki hırsızlık anları ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde üzerlerine reflektörlü yelek giyerek şantiye personeli süsü veren kişilerin bir minibüsle içeri girdikleri görüldü. Minibüsten inerek çalacakları kabloları seçen şüphelilerin yanana bir süre sonra bir polisin geldiği görüldü. Görüntülerde polise kendilerini şantiye personeli olarak tanıtan kişilerin paniklediği görüldü. Polisin şüphelilerin hırsız olduklarını anlayarak şantiye kapısını kapatmaya gitmesi sırasında şüphelilerin araca binerek hızla kaçmaya başladıkları görüldü.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sadettin B.'nin (45) daha önceden 17 kez işyerinden hırsızlık, 6 kez otodan hırsızlık, 8 kez açıktan hırsızlık, 2 kez yağma, bir kez de güveni kötüye kullanmak suçlarından polis tarafından yakalandığı belirtildi. Şüpheli Sedat G.'nin (33) hırsızlık ve yağma suçlarından 15 kez, Doğan G.'nin (30) hırsızlık, açıktan hırsızlık, yağma, yaralama suçlarından 27 kez, Murat B.'nin (24) hırsızlık, yağma suçlarından 33 kez, Emre M.'nin (24) hırsızlık, otodan hırsızlık yağma gibi suçlardan 31 kez, Onur G.'nin (26) ise hırsızlık, otodan hırsızlık gibi suçlardan 31 kez gözaltına alındığı belirlendi. Şüpheliler ayrıca birçok hırsızlık dosyasıyla ilgili mahkemeler tarafından arandığı öğrenildi.

İPLİKTEN LASTİĞE HER ŞEYİ ÇALMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Atatürk Havalimanı içinde yapımına devam edilen pandemi hastanesindeki hırsızlığın dışında çok sayıda hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin 14 Nisan'da Güngören'de bulunan bir tekstil işyerinden 40 bin liralık iplik çaldıkları, 1 Nisan'da Güneşli'de bir konfeksiyon atölyesine girerek 2 bin 560 erkek paltolonu çaldıkları belirlendi. Yine aynı şüphelilerin 10 Nisan'da bir bakkaldan 60 bin lira değerinde sigara, Maltepe'de bir dükkandan piyasa değeri 100 bin lira olan çeşitli inşaat malzemeleri çaldıkları ortaya çıktı. Bayrampaşa'da bir işyerinden 35 adet lastik ve 12 otomobil aküsü çalan şüphelilerin, ayrıca bölgedeki başka dükkanlardan da otomobil lastiği çaldıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında 12 hırsızlık olayıyla ilgili işlem yapıldığı belirtildi.

6 ZANLI DA TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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