Baba oğul bir oldu, doktora saldırdı...





Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberinin kaynağı bu kez Isparta Yalvaç. Ehliyet alabilmek için Aile Sağlık Merkezi'ne gelen baba oğul iki maganda, ortalığı savaş alanına çevirdi. Aile Sağlık Merkezi'nde küfürler va hakaretler savuran magandalar hızını alamadı kendisini uyaran doktora saldırdı. Yüzsüz magandalar, doktoru hastanelik ederken bir başka hastaneye gidip utanmadan darp raporu aldı.

HAKARET - TEHDİT - SALDIRI

Isparta’da sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen baba–oğuldan birine sağlık raporu verilip, diğerine verilmeyince ortalık karıştı. Oğlu rapor alan, kendisinin hastaneden alması gerektiği söylenen baba, Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) hakaretler ve tehditler savururken, olaya müdahale ederek, sakinleştirmeye çalışan başka bir doktoru oğluyla birlikte darp etti. Baba ile oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı



Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 16 Ağustos Cuma günü saat 16.00 sıralarında Yalvaç 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi’nde yine doktora yönelik şiddet yaşandı. İddiaya göre, Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) gelen O.E. ve G.E. isimli baba ile oğul, sürücü belgesi raporu almak üzere ‘Misafir Hasta’ olarak farklı doktorlara gittiler. Baba, ASM’deki kendisine rapor veremeyeceğinin ve hastaneden alması gerektiğinin söylenmesi üzerine sinirlendi.

DOKTOR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Edinilen bilgilere göre rapor alamayan babanın, olumsuz yanıt aldığı doktora sin–kaflı sözler sarf ettiği öne sürüldü. Bu sırada ASM’de sırada bekleyen başka hasta ve hasta yakınlarıyla da tartışan babanın sesini duyan Doktor Mehmet Akyol, odasından dışarı çıkarak baba O.E.'yi sakinleştirmek istedi.

OĞLU RAPOR ALDI BABA ÇILDIRDI

Doktor Akyol’un baba O.E.’ye, "Beyefendi, burası Aile Sağlığı Merkezi, yüksek sesle konuşmazsanız iyi olur, sinirliyseniz sakinleşmek için dışarıda hava alın" diye telkinlerde bulunduğu öğrenildi. ‘Tamam’ diyerek dışarı çıkan O.E.’nin, daha sonra oğlu G.E.’nin rapor aldığını öğrenince çılgına dönerek geri geldiği, ‘Bunlar bana nasıl vermedi de oğluma verdiler’ şeklinde sözler sarf ettiği iddia edildi.

Oun ağzını burnunu kıracağım, herkes görsün’ dediği öne sürüldü. O anlarda, oğula rapor veren doktorun, olayların ilerlemesine engel olmak amacıyla aşağı kattan, ‘Kimseyi dövmene gerek yok, gel sana da yardımcı olayım’ dediği, ancak öfkeli babanın, ‘Sen rapor vereceksin, ben yine o doktorun ağzını burnunu kıracağım’ diye sözler sarf ettiği öne sürüldü.

"NEDEN KÜFÜR EDİYORSUN"

Bu sırada yaşananları duyarak tekrar dışarı çıkan Doktor Akyol, merdivenin başında durduğu sırada, ‘Raporu alıyorsun hala neden küfür ediyorsun’ diye hitap edince olanlar oldu. Akyol’un yanında bulunan oğul G.E. doktora kafa atarak yere düşürdü. Akyol’un oğlu tutmaya çalıştığı esnada gelen baba O.E.’nin vurduğu doktor alt kata kadar darp edildi.

DOKTOR HASTANEYE KALDIRILDI

Akyol’un merdivende darp edildiği anlar ise merkezin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. ASM’ye daha sonra polis ekipleri gelirken, ASM’de görevli hemşirelerin ilk müdahaleyi yaptığı doktorun, daha sonra özel araçla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

BURNUNDA 3 KIRIK, BAŞINDA AÇILMA

Hastanede ilk müdahalesi yapılan doktorun daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Aynı gün akşam saatlerine kadar hastanede tedavi altında kalan doktorun burnunda 3 kırık ve başında ise 7 santimetre boyutunda açılma olduğu tespit edildi. Talihsiz doktorun 3 gün sonra Isparta Şehir Hastanesi’nde burun ameliyatı operasyonu geçirdiği, 20 gün rapor verildiği ve halen evinde istirahatli olduğu öğrenildi.

BABA VE OĞUL SERBEST KALDI

Öte yandan, doktoru darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan O.E. ve G.E. isimli 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.