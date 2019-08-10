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Babasını trans bireyin evinde katletti

Adana Seyhan'da annesiyle birlikte takip ettiği babasını trans birey E.Z.'nin evinde bulan A.T adlı kişi elindeki bıçakla adeta dehşet saçtı.

Babasını trans bireyin evinde katletti

Adana Seyhan'da annesiyle birlikte takip ettiği babasını trans birey E.Z.'nin evinde bulan A.T adlı kişi elindeki bıçakla adeta dehşet saçtı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:57
Babasını trans bireyin evinde katletti

Babasını trans bireyin evinde katletti


Seyhan'da kanlı gece. Annesiyle birlikte babasını takip eden bir kişi, babası R.T'nin girdiği evi bastı. Trans bireye ait evde babasını görünce çılgına dönen A.T babası R.T.'yi elindeki bıçakla katletti. Adana'da, annesiyle birlikte takip ettiği babasının girdiği trans birey E.Z.'nin evini basan A.T. dehşet saçtı. Anne oğul babaya saldırınca ortalık karıştı. A.T., babası R.T.'yi bıçaklayarak öldürdü


Adana'da, trans birey E.Z.'nin (54) evini basan A.T., evdeki babası R.T.'yi (56) bıçaklayarak öldürdü. Annesiyle birlikte babasını öldüren A.T kayıplara karıştı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. 
Edinilen bilgilere göre, A.T. ile annesi S.T., iddiaya göre babası R.T.'yi akşam nereye gittiğini belirlemek için takip etti. R.T.'nin, trans birey E.Z.'nin evine girdiği gören A.T. ve S.T., bir süre sonra eve baskın yaptı. E.Z.'nin kapıyı açmasıyla eve giren anne-oğul, R.T.'ye saldırdı.


A.T.'nin bıçak darbeleriyle yaralanan R.T. kanlar içinde kalırken, anne-oğlu olay yerinden kaçtı. E.Z.'nin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde R.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından R.T.'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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AdanaSeyhanTransCinayetBabasını Bıçakladı
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