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Bacak güzelinin evinde kıskançlık cinayeti

Manken ve 2003 yılının bacak güzeli Alev Çökeliler'in evinde kıskançlık yüzünden işlenen cinayette bir kişi tutuklandı..

Bacak güzelinin evinde kıskançlık cinayeti

Manken ve 2003 yılının bacak güzeli Alev Çökeliler'in evinde kıskançlık yüzünden işlenen cinayette bir kişi tutuklandı..

07 Temmuz 2019 Pazar 06:53
Bacak güzelinin evinde kıskançlık cinayeti

Bacak güzelinin evinde kıskançlık cinayeti


Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran 'Bacak güzeli' yarışmasıyla adını duyuran eski mankenlerden Alev Çökeliler'in evinde kıskançlık yüzünden cinayet işlendi. Cinayet'e yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Alev Çökeliler serbest bırakılırken bir kişi tutuklandı.  Alev Çökeliler daha önce de uyuşturucu madde ticareti yüzünden gözaltına alınmıştı.

Olay Siteler Mahallesi’nde dün gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi.   2003 yılında bacak güzeli seçilen ve 2007 yılında uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan eski manken Alev Çökeliler (37),evinde arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Çökeliler ile aralarında gönül bağı olduğu öğrenilen Sadık Ş. (45) isimli şahıs Çökeliler’in evine geldi.

SALDIRIP, GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Çökeliler’i evde başka bir erkekle alkol alırken gören Sadık Ş. sinirlerine hakim olamayarak Yılgın’a saldırdı. Sadık Ş. ile Yılgın arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Sadık Ş. boğuşma sırasında yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden bıçakladı. Ellerinden yaralanan Sadık Ş. eski manken Alev Çökeliler’i de alarak evden ayrıldı.

Ağır yaralanan Yılgın ise arkadaşı İ.Ö.'yü arayarak yardım istedi. Yılgın'ın telefonundan sonra söz konusu adrese giden İ.Ö., Yılgın'ı evde kanlar içinde buldu. İ.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan Yılgın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yılgın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.Ö.'yü gözaltına alıp, şüphelilerin peşine düştü. Çökeliler ve cinayeti işlediği iddia edilen Sadık Ş., Mudanya Asayiş Grup Amirliği ekipleri tarafından Mudanya’da yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri için emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sadık Ş. tutuklanırken, Çökeliler adlî kontrol şartıyla serbest kaldı. Yılgın’ın arkadaşı İ.Ö. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 08.07.2019 16:55
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika HaberlerMudanyaBursaBacak Güzeli
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