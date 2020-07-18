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Bağcılar'da çatışma | Şehit polis Erkan Gökteke'nin katili yakalandı

İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda yaralan 2 polisten biri kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Saldırganlar polisin operasyonuyla yakalandı

18 Temmuz 2020 Cumartesi 22:22
Bağcılar'da çatışma | Şehit polis Erkan Gökteke'nin katili yakalandı


Bağcılar'da çatışma | Şehit polis Erkan Gökteke'nin katili yakalandı


İstanbul Bağcılar'daki Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş açıldı. Araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralandı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi. Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.


Bu arada saldırı sırasında güvenlik kamerası görüntüleri olayın ardından polis ekipleri tarafından el konuldu. Görüntülerde şehit olan polisin vurulma anı görülürken olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyonda S.B, O.I. ve K.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklamada "Narkotim ekibimize saldıran alçaklar yakalandı. İstanbul'un huzuru için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Şehit polisimiz Erkan Gökteke'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Yaralı polisimiz Yunus Nacar'a da acil şifalar. Başımız sağ olsun." Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin ardından, firari şüpheli R.B'nin de yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yaralı polisleri hastanede ziyaret etti. Hastaneye gelen bazı polislerin de meslektaşları için gözyaşı döktüğü görüldü. Hastanenin önünde yaralı arkadaşlarından haber beklerken fenalaşan bir polis memuru da sedyeye konulup içeri taşındı.

75'TEN FAZLA SUÇ KAYDI OLAN BİR FİRARİYİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYORLARDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00'te Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, narkotim ekibine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurunun yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli polis memuru Erkan Gökteke'nin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu, kolundan yaralanan polis memuru Yunus Nacar'ın tedavisinin ise devam ettiği bildirilmişti.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce, görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B'nin olayda kullandığı silahla birlikte yakalandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili şüpheli O.I ve K.A'nın 1 silahla yakalandıkları duyurulmuştu.

Olayda kullanılan biri pompalı tüfek olmak üzere 3 silah ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Bu hain saldırıda şehit olan polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 

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