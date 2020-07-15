Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Bağcılar'da kundakçı terörü | 10 iş yeri ateşe verildi

İstanbul Bağcılar'da 5 ayrı adreste 10 iş yerinde peş peşe yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangınlar kısa sürede söndürüldü.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 08:42
Bağcılar'da kundakçı terörü | 10 iş yeri ateşe verildi


Bağcılar'da kundakçı terörü | 10 iş yeri ateşe verildi


Bağcılar'da kundakçı terörü yeniden hortladı. Çok sayıda iş yerinde peşpeşe çıkan yangınlara itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri yangınların yaşandığı bölgede inceleme yapıyor. İstanbul Bağcılar'da gece saatlerinde 5 ayrı adreste çok sayıda iş yerinde yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 10 iş yerinde maddi hasar meydana geldi

Bağcılar'da gece 02.00 sıralarında, Güneşli Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi, Üsküp Caddesi, Kirazlı Caddesi ve Menderes Caddesi üzerinde 5 farklı adresteki iş yerlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerlerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangınları söndürürken bir süre soğutma çalışması yaptı. 
Edinilen bilgilere göre; Yangında 10 iş yerinde maddi hasar meydana geldiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İş yeri yanan bir kişi, "Yangının neden çıktığına dair bir bilgimiz yok. Sebebi konusunda bir şey söylemediler. 500 metre ileride de bir yakımıza ait iş yerinde yangın çıktı" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşkence ile senet imzalatan çeteye şok operasyon
İşkence ile senet imzalatan çeteye şok operasyon
Tefeci Zeynep  K, borçlu listesini yutarken yakalandı
Tefeci Zeynep  K, borçlu listesini yutarken yakalandı
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
Tramvayda gizli çekim yapan emekli hakim soluğu karakolda aldı
Tramvayda gizli çekim yapan emekli hakim soluğu karakolda aldı
Ambulansla yarışan kamyon | O sürücüye ceza yağdı
Ambulansla yarışan kamyon | O sürücüye ceza yağdı
Teknede 150 kişi korona partisi düzenledi, polis ceza yağdırdı
Teknede 150 kişi korona partisi düzenledi, polis ceza yağdırdı
Otelden atılan kadın ortalığı karıştırdı | Polis güçlükle ikna etti
Otelden atılan kadın ortalığı karıştırdı | Polis güçlükle ikna etti
Küçük kıza sigara içiren kadına tepki yağıyor
Küçük kıza sigara içiren kadına tepki yağıyor
Otomobil hırsızı site bahçesinde terör estirdi
Otomobil hırsızı site bahçesinde terör estirdi
Öldüresiye adam döven zanlıları mahkeme serbest bıraktı
Öldüresiye adam döven zanlıları mahkeme serbest bıraktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim