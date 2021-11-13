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Bağcılar'da oto galeriye baskın, 3 ölü var

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde oto galerisine düzenlenen silahlı baskında ilk belirlemelere göre en az 3 ölü var

13 Kasım 2021 Cumartesi 22:34
Bağcılar'da oto galeriye baskın, 3 ölü var

Bağcılar'da oto galeriye baskın, 3 ölü var



İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.


İstanbul'un Bağcılar ilçesinde otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı bugün akşam saatlerinde meydana geldi. 


Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Bir araç ile gelen saldırganlar otomobil galerisinde bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda  ilk belirlemelere göre Cemal, Polat ve Engin D. hayatını kaybetti Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


 

Son Güncelleme: 14.11.2021 14:41
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar
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