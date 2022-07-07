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Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı | Saldırgan bu kez tutuklandı

İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kimliksiz kayıt yaptırmak isteyen hasta yakını, sağlık çalışanlarına saldırdı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:16
Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı | Saldırgan bu kez tutuklandı

Bağcılar'da sağlık çalışanına saldırı | O maganda tutuklandı


Olay, 4 Temmuz'da akşam saatlerinde Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Suat Bağadur (22) ve M.C.K., saat 21.00 sıralarında çocuk acil servisine gitti. Bağadur, M.C.K için kimliksiz kayıt açtırmak istedi. Veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa (31) ise kimliksiz hasta kabul etmedi.

Çıkan tartışmanın sonucunda güvenlik görevlileri olay yerine geldi. O esnada Bağadur, sağlık çalışanlarının bulunduğu alana saldırdı. Bağadur, Çalpa'nın üzerine yürüyerek, yüzüne art arda yumruk attı. Olaydan sonra gözaltına alınan Bağadur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "Kasten Yaralama", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklandı.

"YÜZÜMDEN AKAN KANLAR AVUÇLARIMI DOLDURDU, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa olay gününü anlatarak, "10 yıldır bu hastanede veri giriş personeli olarak çalışıyorum. Tıbbi sekreterlik mezunuyum. Çalışırken 4 Temmuz akşamı saat 21.00-21.30 arası  çocuk acilde çalışıyorken yanımdaki çalışan arkadaşım ile hasta yakını tartışmaya başladı. Kayıt açtırmak istedi, kimliği yoktu. Acil bir şekilde kayıt açtırılmasını istedi. Kimliksiz kayıt açtırılamayacağını söyledik. Kendisi 'Kayıt açsana lan' dedi. Sonra güvenlik görevlileri geldi. Hasta yakınlarını bizden uzaklaştırmaya çalıştılar. Aralarından biri arka tarafa geçti. Bankomuzu ayağı ile kırıp içeri girip benim yüzüme yumruk attı. Bu esnada arkadaşımı ve kendimi korumaya çalıştım. Yüzüme yumruk aldım, elmacık kemiklerim kırıldı, burun kenarım kesildi. Bayağı kanamam oldu, vücudum buz kesildi. Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu. Adli süreçlerden dolayı eve gidemedim. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Anlık bir durum, anlık darbeler yiyebiliyoruz. Herkes bu şiddete maruz kalabiliyor. Bunun önüne geçebilmek sadece insanların vicdanına bağlı. İnsanlar sakin olursa bu tarz şiddet yaşamayız" dedi.

"ÜCRETSİZ SAĞLIK UYGULAMALARINDAN BİR SÜRE FAYDALANMAMALARI GEREKİYOR"

Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç ise, "Sağlıkta şiddet maalesef teröre dönüştü. Her seferinde bunları konuşmak ciddi anlamda can sıkıcı. Kardeşimiz  bir vatandaşımıza kimliksiz kayıt açamayacağını belirtiyor. Bunu yaparsa belki idari bir disiplin yaptırımı yapılacak. Mevzuat neyse onu yapmışlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yumruk atan kişi denetimli serbestliği olan birisi. Bu kişilerin ücretsiz sağlık uygulamalarından bir süre faydalandırılmaları gerekiyor" diye konuştu.

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