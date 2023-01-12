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Bağcılar'da korkutan patlama | Ütü kazanı bomba gibi patladı

İstanbul Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada faciadan dönüldü. Bomba gibi infilat eden ütü kazanı paniğe neden oldu. 

12 Ocak 2023 Perşembe 17:36
Bağcılar'da korkutan patlama | Ütü kazanı bomba gibi patladı

Bağcılar'da korkutan patlama | Ütü kazanı bomba gibi patladı

Bağcılar'da meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük panik yaşandı. Binadan aşağı düşen parçalardan kaçmaya çalışan yurttaşlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından binada tehlike oluşturan paçaları topladı.

Patlama sırasında binadan düşen parçaların aşağıda park halinde bulunan araçlara hasar verdiği görüldü. 

Cadde tamamen trafiğe kapatılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Son Güncelleme: 12.01.2023 18:32
Anahtar Kelimeler:
BağcılarPatlama
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