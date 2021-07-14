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Bağcılarda tüyler ürperten cinayet | İki kardeş öldürüldü

Alacak verecek meselesi yüzünden bir tekstil atölyesinde çıkan tartışma iki kardeşin hunharca öldürülmesiyle son buldu. Bir kişiyi de yaralayan katil zanlısı polis tarafından aranıyor.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 01:03
Bağcılarda tüyler ürperten cinayet | İki kardeş öldürüldü

Bağcılarda tüyler ürperten cinayet | İki kardeş öldürüldü

İstanbul Bağcılar son yılların en vahşi cinayetine tanık oldu. Alacak verecek meselesi yüzünden tekstil atölyesi sahibi atölyeye çağırdığı restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle, diğerini de tabancayla vurarak öldürürken, arkadaşlarını ise çekiçle ağır yaraladı. Öldürdüğü şahısların ellerini bağlayıp halıya saran cani, kaçarak kayıplara karıştı


Akıllara durgunluk veren olay, dün meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın alt katında restoran işleten Osman T., Mehmet T. kardeşler ile binanın üst katında tekstil atölyesi işleten kimliği belirsiz şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra iflas eden tekstil atölyesi sahibi, atölyeye gelerek restoran işleten kardeşleri teker teker yukarıya çağırmaya başladı.


KARDEŞLERDEN BİRİNİ ÇEKİÇLE, BİRİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Kimliği belirsiz tekstil atölyesi işleten şahıs, alacak verecek meselesini konuşmak için restoran işleten Osman T.’yi atölyeye çağırdı. Burada tekstil atölyesi sahibi, Osman T.’yi çekiçle vurarak öldürdü. Cani, Osman T.’nin ellerini bağlayıp, başına poşet geçirdikten sonra halıya sararak, bu defa kardeşlerden Mehmet T.’yi çağırdı. Mehmet T., tekstil atölyesinin sahibinin çekiçle saldırması üzerine kaçmaya çalıştı. Tekstil atölyesi sahibi yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Mehmet T.’yi de vurarak öldürdü.

CANİ, ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLERİN ARKADAŞINI AĞIR YARALADI

Mehmet T.’yi de öldüren tekstil atölyesi sahibi, bu defa da Volkan Ç.’yi çağırdı. Atölyeye çıkan Volkan Ç.’ye de cani, çekiçle saldırdı. Bunun üzerine pencereye çıkan Volkan Ç., çevreye bağırarak polisi aramalarını istedi. Tekstil atölyesi sahibi, Volkan Ç.’yi de tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralı Volkan Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Atölyede inceleme yapan polis öldürülen kardeşleri elleri bağlı, kafasına poşet geçirilip halıya sarılı bir şekilde buldu. Polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.
 

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BağcılarCinayetİstanbulSon Dakika Haber
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