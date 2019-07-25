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Bağımlı genç annesinin feryadı | Öldüyse şeker dağıtacağım

Çocuk yaşta uyuşturucu batağına saplanan Fazıl Sayılır'ın boğularak hayatını kaybettiği iddiasıyla nehir çevresinde arama sürdürülürken annenin feryatları yürekleri dağladı..

Bağımlı genç annesinin feryadı | Öldüyse şeker dağıtacağım

Çocuk yaşta uyuşturucu batağına saplanan Fazıl Sayılır'ın boğularak hayatını kaybettiği iddiasıyla nehir çevresinde arama sürdürülürken annenin feryatları yürekleri dağladı..

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:25
Bağımlı genç annesinin feryadı | Öldüyse şeker dağıtacağım

Bağımlı genç annesinin feryadı | Öldüyse şeker dağıtacağım

Henüz 11 yaşında uyuşturucu tacirlerinin eline düşen oğlunun Seyhan Nehrinde kaybolduğunu duyan annenin olay yerindeki feryadı yürekleri dağladı. Olay yerine gelen annesi dalgıç polisin çalışmalarını izlerken, "Oğlumun öldüğü doğruysa şeker dağıtacağım, davul çaldıracağım o yaşarken ölüydü, asıl şimdi yaşamaya başladı" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı...

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşında uyuşturucuya başlayan ve geçtiğimiz günlerde eroin bağımlılığından kurtulmak için tedaviye başlayıp çip taktıran 35 yaşındaki Fazıl Sayılır dün balık avlamak için Seyhan Nehri üzerindeki Gençlik Köprüsü'ne gitti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Annesi Aysel Sayılır da sabah kalktığında oğlunu evde göremeyince balık avladığı yere gitti. Köprüye gelip baktığında motosikleti, kıyafetleri, oltası ve eroin kullandığı malzemeleri köprüde olmasına rağmen oğlunu bulamadı. Bunun üzerine anne hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Sayılır'ın uyuşturucu aldıktan sonra köprüden nehre düşmüş olabileceğini ya da intihar etmiş olabileceğini tahmin ederek Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliğindeki dalgıç polisleri bilgi verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler tekne ile Sayılır'ın düşmüş olabileceği yere gelerek burada dalıp genci aramaya başladı. Ancak Sayılır bir türlü bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINI İZLERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dalgıç polisler arama yaparken anne nehrin kıyısında çalışmaları izleyip bir ağaca tutunarak ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Anne Sayılır, oğlunun 11 yaşındayken eroine alıştırıldığını çok bırakmak istediğini ancak bir türlü bırakamadığını en son çip taktırdığını ancak buna rağmen dün gece balık avlarken yine kullandığını belirterek, "Uyuşturucu satanlar kurban olduğum Allah'ımdan dilerim evlatlarıyla bunu yaşamasınlar. Allah öyle bir dert versin ki her gün kanasınlar. Allahları, peygamberleri, kitapları varsa yapmasınlar. Kurtaramadım oğlumu. Ben 11 yaşından beri oğluma tut annem elimi seni kurtaracağım dedim yapamadım. Yapamadım Fazıl yapamadım. Senin düğününü yapacağım oğlum damatlık almıştım sana annem. Çık Fazılım çık" diye gözyaşlarına boğuldu.

"ÖLÜSÜ ÇIKARSA ŞEKER DAĞITACAĞIM"

Anne Aysel Sayılır oğlunun yaşarken öldüğünü gözyaşları içinde anlatarak, "Millete dua ederken diyorum Allah size hayırlı evlat versin. Zenginlik istemeyin. Keşke doğru olsa öldüğü, şeker dağıtacağım, davul tutacağım. Benim oğlum yaşarken ölüydü. Eğer öldüyse şimdi yaşamaya başladı. Benim oğlum yaşamıyordu ki. Size ona yaşamak mı diyorsunuz. Bir odanın içinde yaşıyordu" dedi.

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AdanaSeyhanBağımlı Gencin FeryadıUyuşturucuBoğulmaYüreğirKışla MahallesiSeyhan Nehri
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