Bahçeşehir Göleti'nde kaz hırsızlığı | Kim yalan söylüyor?



Sosyal medyada gündem olan Başakşehir'de göletteki kazların çalındığı iddiasına Emniyet'ten gelen açıklamada, arap bir aile üyelerinin kazlarını yanında getirdiği duyuruldu. Açıklamaya sosyal medyada yine tepki geldi. Emniyet hırsızlık iddiasını yalanlamak için "Kazları yanlarında getirmişler" derken, olaya tanık olan vatandaşlar suriye uyruklu olduğunu tahmin ettikleri iki şüphelinin "Kazları dün gece bıraktık, bugün geri götürüyoruz" şeklinde kendilerini savunduğu ortaya çıktı.

Bu arada, Peyzax.com adlı sitede, 2020 yılının ekim ayında Bahçeşehir Göleti hakkında hazırlanan bir yazıda, burada yüzen kazlara ait çok sayıda görsel yer aldı.

İnanmak zor ancak oluyor bunlar. Uyum, birlikte yaşam, entegrasyon vs. Mümkün değil. https://t.co/HRR6KjhVEM — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 17, 2022

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki Bahçeşehir Gölet'te, kadınların kazları çantasına koyup götürdüğü paylaşımlarla ilgili açıklama yapılarak, “Kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine, kadınlar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır” denildi.

Bu ülkede Suriyelilere tüm sağlık giderleri bedava, eğitim giderleri bedava ve hatta vatandaşlık da bedavayken adamların göldeki kazları da bedava sanması normal…

Adanlar resmen bu ülkeye “kaz yolmaya” gelmişler… https://t.co/gIZFBTeIlX — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) July 17, 2022

Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki gölette, iki kadının yüzen kazları yakalayıp çantalarına koyduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından çalışma yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından Emniyetten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fotoğraflar Bahçeşehir Göleti'ni tanıtan peyzax sitesinden alınmıştır.

“17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır.”