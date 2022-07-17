Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bahçeşehir Göleti'nde kaz hırsızlığı | Kim yalan söylüyor?

Arap ülkelerinden gelen yabancıların neden olduğu güvenlik haberlerine bugün sosyal medyada bir yenisi daha eklendi. Emniyet, haberle ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin kaz çalmadığı iddia edildi. "Kazları yanımızda getirdik" diye kendini savunan suriyeli arap aileyi, arşiv görüntüleri yalanladı.

17 Temmuz 2022 Pazar 21:48
Bahçeşehir Göleti'nde kaz hırsızlığı | Kim yalan söylüyor?

Bahçeşehir Göleti'nde kaz hırsızlığı | Kim yalan söylüyor?


Sosyal medyada gündem olan Başakşehir'de göletteki kazların çalındığı iddiasına Emniyet'ten gelen açıklamada, arap bir aile üyelerinin kazlarını yanında getirdiği duyuruldu. Açıklamaya sosyal medyada yine tepki geldi. Emniyet hırsızlık iddiasını yalanlamak için "Kazları yanlarında getirmişler" derken, olaya tanık olan vatandaşlar suriye uyruklu olduğunu tahmin ettikleri iki şüphelinin "Kazları dün gece bıraktık, bugün geri götürüyoruz" şeklinde kendilerini savunduğu ortaya çıktı.

Bu arada, Peyzax.com adlı sitede, 2020 yılının ekim ayında Bahçeşehir Göleti hakkında hazırlanan bir yazıda, burada yüzen kazlara ait çok sayıda görsel yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki Bahçeşehir Gölet'te, kadınların kazları çantasına koyup götürdüğü paylaşımlarla ilgili açıklama yapılarak, “Kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine, kadınlar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır” denildi.

Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki gölette, iki kadının yüzen kazları yakalayıp çantalarına koyduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından çalışma yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından Emniyetten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fotoğraflar Bahçeşehir Göleti'ni tanıtan peyzax sitesinden alınmıştır. 

“17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır.” 

Son Güncelleme: 17.07.2022 22:40
Anahtar Kelimeler:
BahçeşehirKaz Hırsızlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eve tırmanan hırsız mankenin pantolonunu çaldılar
Eve tırmanan hırsız mankenin pantolonunu çaldılar
Otel odasından sahte para saçarak dalga geçen filistinli yakalandı
Otel odasından sahte para saçarak dalga geçen filistinli yakalandı
Dolandırıcılar, tarlaları 'İmarlı Arsa' diye satışa çıkardı
Dolandırıcılar, tarlaları 'İmarlı Arsa' diye satışa çıkardı
Sancaktepe'de yangın | Araçlar küle döndü
Sancaktepe'de yangın | Araçlar küle döndü
Düğün halayının hızı yüzünden kavga çıktı, 4 kişi bıçaklandı
Düğün halayının hızı yüzünden kavga çıktı, 4 kişi bıçaklandı
Hasta yakını hemşirenin elini ısırdı
Hasta yakını hemşirenin elini ısırdı
İstanbul'un göbeğinde üst geçitte tecavüze kalkıştı
İstanbul'un göbeğinde üst geçitte tecavüze kalkıştı
Nazmi Arıkan Cinayeti | Ünlü eğitimci Arıkan çiftliğinde öldürüldü
Nazmi Arıkan Cinayeti | Ünlü eğitimci Arıkan çiftliğinde öldürüldü
Suriyeli sığınmacılar site sakinlerine saldırdı
Suriyeli sığınmacılar site sakinlerine saldırdı
Herkesin gözü önünde zorla darbederek insan kaçırdılar
Herkesin gözü önünde zorla darbederek insan kaçırdılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim