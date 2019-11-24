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Bahşiş çetesi yol kesti, damadı bıçakladı, 

Gelin arabasının önünü keserek bahşiş isteyenler, önce damatla tartıştı, ardından gelinin yanında damadı bıçaklayarak kaçtı.

Bahşiş çetesi yol kesti, damadı bıçakladı, 

Gelin arabasının önünü keserek bahşiş isteyenler, önce damatla tartıştı, ardından gelinin yanında damadı bıçaklayarak kaçtı.

24 Kasım 2019 Pazar 19:21
Bahşiş çetesi yol kesti, damadı bıçakladı, 

Bahşiş çetesi yol kesti, damadı bıçakladı, 


Özellikle hafta sonları nikah salonu ve düğün salonu çevresinde öbeklenen bahşiş çeteleri kan döktü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde gelin arabasının önünü kesip, damada dehşeti yaşattılar. Düğünün ardından konvoyun önünü kesen 3 kişiden biri bahşiş istediği damadı bıçakladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gelin arabasının önünü kesenler, damadı bıçakladı.

Edinilen bilgilere göre korkunç olay, Tarsus Yeni Mahalle 4069 sokakta meydana geldi. Düğünün ardından konvoyun önünü kesen A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E., damat Tahsin A.'den bahşiş istedi. Çıkan tartışmada Ü.M.Ç., araçtan inen Tahsin A.'ya bacağından bıçakladı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, damat Tahsin A. kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi olduktan sonra taburcu oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 şüpheliyi yakaladı.

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