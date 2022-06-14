Bakanlık önünde ambulanslı eylem | Bakan gelmezse patlatırım
Sağlık Bakanlığı önünde hareketli saatler yaşanıyor. Bakanlık çalışanı ambulans sürücüsü vatandan kendisini ambulansa kilitledi. Ambulans şoförünün "Oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım" dediği iddia edildi. Sağlık çalışanının araçtan çıkartılmasıyla eylem sona erdi.
İleri Haber'den İzel Sezer'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüşmek istediğini belirten ambulans şoförü “Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum, sağlık bakanının gelmesini istiyorum" dedi.
Sağlık çalışanı araçtan çıkartıldı, basın mensuplarına yayın yapmayın uyarısı yapıldı. Araçta incelemeler sürüyor.