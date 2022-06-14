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Bakanlık önünde ambulanslı eylem | Bakan gelmezse patlatırım

Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde ambulansla gelen şoför kendisini ambulansa kilitledi. Oksijen tüplerini patlatmakla tehdit eden sürücü Sağlık Bakanı'nın yanına gelmesini istedi.

14 Haziran 2022 Salı 16:24
Bakanlık önünde ambulanslı eylem | Bakan gelmezse patlatırım

Bakanlık önünde ambulanseylem | Bakan gelmezse patlatırım

Sağlık Bakanlığı önünde hareketli saatler yaşanıyor. Bakanlık çalışanı ambulans sürücüsü vatandan kendisini ambulansa kilitledi. Ambulans şoförünün "Oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım" dediği iddia edildi. Sağlık çalışanının araçtan çıkartılmasıyla eylem sona erdi.

Ankara'da bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini bir ambulansa kilitledi. Araç içerisindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen ambulans şoförünün "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” dediği öğrenildi. 

İleri Haber'den İzel Sezer'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüşmek istediğini belirten ambulans şoförü “Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum, sağlık bakanının gelmesini istiyorum" dedi.

Sağlık çalışanı araçtan çıkartıldı, basın mensuplarına yayın yapmayın uyarısı yapıldı. Araçta incelemeler sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraEylemAmbulans
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