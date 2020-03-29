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Bakanlıktan flaş taksi kararı

 İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine corona virüsü tedbirleri kapsamında “Ticari Taksilerle” ilgili yeni bir genelge daha gönderdi.

29 Mart 2020 Pazar 21:43
Bakanlıktan flaş taksi kararı

Bakanlıktan flaş taksi kararı

   İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine corona virüsü tedbirleri kapsamında “Ticari Taksilerle” ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre; Bu gece yarısı saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir’de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Buna göre, yarın saat 24.00’e kadar plakasının son rakamı 'tek' olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek" ifadelerine yer verildi

   .İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilecek, alınan kararlar doğrultusunda uygulanabilecekGelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

* 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.

* Birinci gün olan 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01' den 30 Mart 2020 tarihi pazartesi saat 24.00'a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek.

* Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

*İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Ticari Taksi
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