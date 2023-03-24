Bakırköy Adliyesi yakınlarında silahlı saldırı
İstanbul Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Polis ekipleri saldırıdan hemen sonra olay yerine geldi.
Saldırıda yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.
Görgü tanıkları silahlı saldırganın hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade ederken, bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarının incelendiği öğrenildi.
Saldırı olayının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Saldırının ardından polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.