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Bakırköy'de binanın çatı katını esrar tarlasına çevirmişler

İstanbul polisinin Bakırköy'de yürüttüğü operasyonda bir binanın en üst katının, uyuşturucu yapımında kullanmak için hint keneviri tarlasına çevrildiği ortaya çıktı.

09 Mart 2021 Salı 23:49
Bakırköy'de binanın çatı katını esrar tarlasına çevirmişler

Bakırköy'de binanın çatı katını esrar tarlasına çevirmişler


Narkotik şube timleri, İstanbul'da son dönemde evlerde hint keneviri ekilerek uyuşturucu üretenlere karşı yürüttüğü mücadaledede önemli sonuçlar alınıyor.

Bakırköy'de bir binanın 6. katında kuruluna Hint keneviri serasına polis ekipleri operasyon düzenledi. Çok sayıda kenevirin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgi üzerine, Bakırköy Yeni Mahalle İstanbul Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenledi. Daireye giren polis ekipleri dubleks dairenin hem alt hem de üst katında uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Dairenin içinde saksılara ekili vaziyette bulunan çok miktarda kenevirin yetişmesi için ışık ve havalandırma sistemi kurulduğu görüldü. Dairenin alt katındaki serada bulunan Hint kenevirlerinin kullanıma hazır hale getirilerek satıldığı tespit edildi. Üst kattaki serada ele geçirilen çok miktarda kenevirin imha edileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

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