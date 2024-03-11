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Bakırköy'de feci kaza, 4 kişi can verdi

İstanbul Bakırköy ilçesinde Marmaray üst geçidine çarpan TIR, bir başka otomobilin üzerine devrildi. Can pazarının yaşandığı feci kazada aynı aileden 4 vatandaş can verdi.

11 Mart 2024 Pazartesi 21:09
Bakırköy'de feci kaza, 4 kişi can verdi






Bakırköy'de feci kaza, 4 kişi can verdi


İstanbul Bakırköy'de akşam saatlerinde TIR otomobilin üzerine devrildi, feci kazada araca sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza da hayatını kaybedenlerin Recep Aytekin, Güler Aytekin, Sultan Aytekin, Merve Aytekin öğrenildi. Ailenin Florya Sosyal Tesisleri'ne iftara gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi.

Kimlikleri henüz açıklanmayan vatandaşlar araçtan güçlükle çıkarıldı. Bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. 

34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı. 

TIR, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 12.03.2024 00:12
Anahtar Kelimeler:
BakırköyMarmaray
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