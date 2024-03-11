Bakırköy'de feci kaza, 4 kişi can verdi



İstanbul Bakırköy'de akşam saatlerinde TIR otomobilin üzerine devrildi, feci kazada araca sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza da hayatını kaybedenlerin Recep Aytekin, Güler Aytekin, Sultan Aytekin, Merve Aytekin öğrenildi. Ailenin Florya Sosyal Tesisleri'ne iftara gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi.

Kimlikleri henüz açıklanmayan vatandaşlar araçtan güçlükle çıkarıldı. Bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.

plakalı TIR,Geçidi'ne çarptı.

TIR, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.