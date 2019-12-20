Balat sapığını polis çatıda yakaladı



Erken saatlerde evinden çıkarak işine giden kadınlara taciz eden sapık, polis ekipleri tarafından sonunda yakalandı. İstanbul'da geçen hafta sabah saatlerinde işe giden S.K’yı takip ederek cinsel saldırıda bulunan 47 yaşındaki H.P. polis tarafından yakalandı. Kasten yaralama ve intihar girişiminden Emniyette kaydı çıkan H.P, adliyeye gönderildi.

Geçtiğimiz haftasonu İstanbul Balat semtinde meydana gelen cinsel saldırının izini süren polis ekipleri ilginç detaylara ulaştı. Bir reklam işinde çalışan S.K, sabah saat 08:40 sıralarında Balat'taki evinden çıkarak işyerine giderken, bir kişi tarafından takip edildi.

Yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan şüpheli, genç kıza cinsel saldırıda bulundu. S.K'nın çığlıkları üzerine mahalleli hareketi geçti. Mahalle sakinlerinin geldiğini gören saldırgan hızla kaçarak izini kaybettirdi.

POLİSİN TAKİBİNDEN KAÇAMADI

Olay polise bildirildi. Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin kimliği tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonda H.P. adlı saldırgan Balat'ta yaşadığı çatı katında yakalandı. Emniyete getirilen H.P, sorgusunda cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. Cep telefonunda çok sayıda cinsel içerikli veri bulundu.

TEŞHİS EDİLDİ

Avukatı ile emniyette gelen S.K, saldırganı teşhis etti. Yapılan soruşturmada, şüpheli H.P.'nin 2 yıl önce 15 Temmuz Köprüsü üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. 5 yıl önce boşandığı belirlenen saldırganın cep telefonunda bir çok cinsel içerikli görüntü ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

