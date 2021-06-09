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Balkonda ateş yapan adamdan akıllara zarar soru

Evinin balkonunda ateş yakarak kapılarını kilitleye adamın sözleri mahalle sakinlerini şaşkına uğrattı. Güçlükle sakinleştirilen Serhan K. adlı vatandaşın ifadesi alındı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 23:28
Balkonda ateş yapan adamdan akıllara zarar soru

Balkonda ateş yapan adamdan akıllara zarar soru


'Ben sadece deli numarası yapıyorum. Ama insanlar ne yapıyor biliyor musun? Akıllı numarası' sözleri, evinin kapısını kilitleyerek balkonda ateş yakan, mangal yapmaya kalkan adamın sözleri. Komşularına büyük panik yaşatan adamın kendisini savunması duyanları şyaşkına çevirdi.

Antalya'da balkonunda yangın çıkaran bir adam, kendini kapattığı evinden polis ekiplerince ikna edilerek çıkarıldı. Şahıs, görüntü alan gazetecileri ve kalabalığı selamlayıp "Ben sadece deli numarası yapıyorum. Ama insanlar ne yapıyor biliyor musun? Akıllı numarası" dedi.

Antalya'daki ilginç olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 189 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi.

BALKONDA ATEŞ YAKTI, MAHALLE AYAĞA KALKTI

Yalnız yaşayan Serhan K’nin balkonda ateş yaktığını görenler vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede adrese gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Serhan K, kapıyı açmayınca yangına müdahale edemedi. İçeri de köpek olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri Serhan K’ya kapıyı bir türlü açtıramadı.

POLİS UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ŞAHSI İKNA ETTİ

Polis ekipleri de uzun süre Serhan K’ya kapıyı açması içim ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 20 dakika polislere kapıyı açmayan Serhan K, güçlükle ikna edildi.

"BEN DELİ NUMARASI YAPIYORUM, İNSANLAR AKILLI NUMARASI"

Polis merkezinde ifade vermeyi kabul eden Serhan K., ekip aracına binerken, dışarda ekleyen gazeteci ve vatandaşları selamlayıp, “Sadece balkonda mangal yaktım, piknik yaptım. Ama kömür yoktu. Ben sadece deli numarası yapıyorum. Ama insanlar ne yapıyor biliyor musun? Akıllı numarası” diye konuştu.

Polislerin maske verdiği Serhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Vatandaşlarda olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Son Güncelleme: 09.06.2021 23:55
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