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Balkondan tencere atarken düştü, sosyal medyada gündem oldu

İki yakın akrabanın tartışması sırasında balkondan tencere atarken kaldırıma çakılan vatandaşın görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. 

08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:32
Balkondan tencere atarken düştü, sosyal medyada gündem oldu

Balkondan tencere atarken düştü, sosyal medyada gündem oldu

Halkalı'da bir annesi ve kardeşiyle girdiği tartışma kavgaya dönünce, balkondan tencere fırlatan vatandaş yere çakıldı. Olay sosyal medyada günün konusu haline geldi.

İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Turgay E. ve akrabaları arasında, 25 Temmuz günü bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Evdeki kişiler sokağa çıkarken tartışma büyüdü ve sokağa taşındı. Turgay E. evinin balkonundan tartıştığı akrabalarına evdeki eşyaları fırlattı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre o sırada dengesini kaybeden Turgay E. birinci kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan Turgay E. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Bir süre tedavi gören Turgay E. hastaneden taburcu edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konu hakkında soruşturma başlatan polis ekipleri olayın yaşandığı eve gelerek Turgay E. ve akrabalarının ifadesini aldı.

"BALKONA ÇIKIP AŞAĞIYA BİR ŞEYLER ATMAYA BAŞLADI"

Turgay E.'nin balkondan düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaybeden kişinin babası Hüsamettin Görgü o anları anlattı.

Görgü, "İçeride kavga ettiler. Annesi ve kardeşi kaçıp dışarı geldiler. O da balkona çıkıp aşağı bir şeyler atmaya başladı. Atarken kendi düştü. Görüntüyü benim kızım çekti. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler. Kavga içeride oldu" diye konuştu.

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