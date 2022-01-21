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Baltayla okulu bastı | Çocuklar kavga etti, baltayla okula geldi

Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Korku dolu anların yaşandığı okula polis gelerek, baltalı saldırganı gözaltına aldı.

21 Ocak 2022 Cuma 18:08
Baltayla okulu bastı | Çocuklar kavga etti, baltayla okula geldi

Baltayla okulu bastı | Çocuklar kavga etti, baltayla okula geldi


İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir öğrenci velisi, okulda çocukların kavgasını duyunca baltasını alarak sınıfların arasında dolaştı.
Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı.

Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi. Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Dehşet anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde okula giren baltalı velinin okulun merdivenlerden inerken çevreye tehditler savurduğu duyuluyor.

"SALDIRMAK İÇİN BALTAYLA KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"

Okulun öğrencilerinden Civan Y. "Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm" derken Orhan K. ise "Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var" diye konuştu

Bir veli ise, "Görmedik ama gerçekten korktuk, iyi ki de çocuklarımız erken gelmemiş, yoksa daha kötü bir şey olabilirdi" şeklinde konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
BaltalıOkula Baskın
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