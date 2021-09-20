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Balyozlu sigara hırsızları gece yarısı geldi

İstanbul Başakşehirde gece yarısı şarküteriye gelen hırsızlar balyozla kırdıkları camdan içeri girip paket paket sigara çaldı. Şüphelilerden, biri elinde silahla arkadaşlarına gözcülük yaparken, o anlar kameralara yansıdı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 22:31
Balyozlu sigara hırsızları gece yarısı geldi

Balyozlu sigara hırsızları gece yarısı geldi


Altlarında son derece bakımlı ve üst model bir otomobil, ellerinde balyozla bir küçük şarküterinin önünde duran yüzü maskeli şahıslar camları parçalayarak girdikleri şarküteriden sigaraları çalarak kaçtılar.

Akıllara durgunluk veren Olay, geçen perşembe saat 01.20 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki şarküteride meydana geldi. Beyaz renkli bir otomobille gece yarısı şarküterinin önüne 3 kişi geldi.

Bir kişi eline aldığı balyozla şarküterinin camlarını kırdığı sırada diğeri de elindeki silahla gözcülük yaptı. Silahlı hırsız bir ara silahı birine doğrultarak peşinden koşup korkutmaya çalıştı.

Balyozla kırılan camdan içeri giren hırsız paket paket sigara alıp çıktı. Şüpheliler, geldikleri otomobile tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibinin hırsızlık ile ilgili şikâyetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Polisin çalışması devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirSigara Hırsızı
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