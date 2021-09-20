Balyozlu sigara hırsızları gece yarısı geldi



Altlarında son derece bakımlı ve üst model bir otomobil, ellerinde balyozla bir küçük şarküterinin önünde duran yüzü maskeli şahıslar camları parçalayarak girdikleri şarküteriden sigaraları çalarak kaçtılar.

Akıllara durgunluk veren Olay, geçen perşembe saat 01.20 sıralarındaZiya Gökalp Mahallesi'ndeki şarküteride meydana geldi. Beyaz renkli bir otomobille gece yarısı şarküterinin önüne 3 kişi geldi.

Bir kişi eline aldığı balyozla şarküterinin camlarını kırdığı sırada diğeri de elindeki silahla gözcülük yaptı. Silahlı hırsız bir ara silahı birine doğrultarak peşinden koşup korkutmaya çalıştı.

Balyozla kırılan camdan içeri giren hırsız paket paket sigara alıp çıktı. Şüpheliler, geldikleri otomobile tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibinin hırsızlık ile ilgili şikâyetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Polisin çalışması devam ediyor