Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bandırma'da istismarcı doktor tutuklandı

Balıkesir Bandırma'da hemşirelik stajı gören 3 lise öğrencisine cinsel istismarda bulunan doktor tutuklandı

29 Mart 2023 Çarşamba 08:26
Bandırma'da istismarcı doktor tutuklandı

Bandırma'da istismarcı doktor tutuklandı

Balıkesir'de, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gören 17 yaşındaki 3 lise öğrencisine, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 40 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı öğretim üyesi T.A. isimli erkek tutuklandı.

Olay Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıfta okuyan 3 kız öğrenci, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapmaya başladı. Staj gören öğrencilerden biri, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A.’ya muayene oldu.


Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Aynı hastanede staj gören 2 öğrenci de aynı doktor tarafından istismara uğradıklarını iddia etti.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı (PDR) tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Bandırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayet sanığı serbest bırakılınca, iki kişiyi daha öldürdü
Cinayet sanığı serbest bırakılınca, iki kişiyi daha öldürdü
TEM Silivri bölümünde feci kaza; 6 can kaybı var
TEM Silivri bölümünde feci kaza; 6 can kaybı var
İlahıyatçı yazar Cemil Kılıç saldırıya uğradı
İlahıyatçı yazar Cemil Kılıç saldırıya uğradı
Üsküdar'da hastane yangını, bir kişi can verdi
Üsküdar'da hastane yangını, bir kişi can verdi
Kocaeli Körfez'de iki çocuğunu öldüren baba tutuklandı
Kocaeli Körfez'de iki çocuğunu öldüren baba tutuklandı
Bakırköy Adliyesi yakınlarında silahlı saldırı
Bakırköy Adliyesi yakınlarında silahlı saldırı
Üsküdar Belediyesi'ne sahte belge suçlaması
Üsküdar Belediyesi'ne sahte belge suçlaması
İstanbul'da ihale operasyonu, 9 tutuklama var
İstanbul'da ihale operasyonu, 9 tutuklama var
Çukurova Belediye Başkanı'da silahlı suikast girişimi
Çukurova Belediye Başkanı'da silahlı suikast girişimi
Ünlü iş insanına cinsel saldırı ve tehdit
Ünlü iş insanına cinsel saldırı ve tehdit

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim