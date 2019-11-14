

Banka soyguncusunu vatandaş çelme takarak yakaladı

İstanbul Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu, polis ekipleri tarafından yakalandı

Olay, saat 16.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya giren Hakan K. isimli silahlı soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra kasaya yöneldi. Silahlı soyguncu, kasadan aldığı paraları bir poşete koyarak dışarı çıktı. Vatandaşlar dışarıya çıkan soyguncunun peşinden koşmaya başladı. Soyguncu kaçarken havaya birkaç el ateş açtı. Ardından silah ve poşet içindeki paraları yere atıp kaçamaya çalıştı.

Arkası dönük olduğu sırada vatandaşlar tarafından yere düşürülüp etkisiz hale getirildi. Bazı vatandaşlar yere düşen soyguncuya tekmeler attı. Bu sırada sivil polisler de hemen saldırganın yanına giderek öfkeli vatandaşları durdurdu. Aldığı darbeler sonucu yaralanan soyguncu, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, banka ve soyguncunun ateş açtığı sokakta inceleme yaptı. Öte yandan, güvenlik amaçlı bankanın önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Bayrampaşa'da bir bankada meydana gelen silahlı soygun olayına ilişkin, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

İlçe emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada, "13.11.2019 günü 16.40 sıralarında ilimiz Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana gelen silahlı soygun olayı ile ilgili olarak Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda;

Yakalanmamak için etrafa rastgele ateş ederek kaçmaya çalışan şahıs görevlilerce takibe alınmış, yaşanan kovalamaca sırasında bir vatandaş tarafından yere düşürülen Hakan K.(24) isimli şahıs olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve bankadan gasp ettiği poşet içerisindeki paralarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda bankaya maskeli ve silahlı olarak gelen şahsın ruhsatsız tabancasıyla iki el ateş etmesinin devamında kadın gişe görevlisini tehdit ederek olayı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.