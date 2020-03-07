Bankacı Pınar Baykan cinayeti | Kavgadan sonra eşini öldürmüş

8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi İstanbul Fatih kadın cinayetine tanık oldu. Türkiye'de kadınlara yönelik saldırı ve cinayetlerin önü alınamazken Bankacı Pınar Baykan'ın katil zanlısı eşi çıktı.

İstanbul'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan bankacı Pınar Baykan'ın katil zanlısı kocası Erhan Baykan çıktı. Baykan’ın eşiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda cinayeti işlediği belirlendi. Katil zanlısı koca Baykan, adliyeye sevk edildi

Dün sabah saatlerinde Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında bir kadın cinayeti meydana geldi.Edinilen ilk bilgilere göre bankacı ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Pınar Baykan'a ulaşamayan iş arkadaşları polise haber verdi.



ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLANIP ÖLDÜRÜLDÜ

Adrese giden polis ekipleri, genç kadının 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Olayın ardından genç kadının kocası ve kayınpederi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, cinayeti Pınar Baykan'ın eşi Erhan Baykan'ın işlediği ortaya çıktı.



CİNAYETİN NEDENİ YAŞANAN TARTIŞMA

Katil zanlısı koca polise verdiği ifadede, son günlerde eşiyle tartışmalar yaşadığını anlattı. Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde tartıştıklarını söyleyen zanlı, sabah uyandıklarında yeniden tartışma yaşadıklarını belirtti. Sabah yaşanan tartışmanın ardından eşini bıçakladığını itiraf etti. Soruşturmanın ardından zanlı koca adliyeye gönderildi.