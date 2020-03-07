Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Bankacı Pınar Baykan cinayeti | Kavgadan sonra eşini öldürmüş

Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturduğu evinde vahşi bir cinayete kurban giden Bankacı Pınar Baykan'ın katili eşi çıktı. Erhan Baykan poliste suçunu kabul etti.

07 Mart 2020 Cumartesi 14:28
Bankacı Pınar Baykan cinayeti | Kavgadan sonra eşini öldürmüş

Bankacı Pınar Baykan cinayeti | Kavgadan sonra eşini öldürmüş

8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi İstanbul Fatih kadın cinayetine tanık oldu. Türkiye'de kadınlara yönelik saldırı ve cinayetlerin önü alınamazken Bankacı Pınar Baykan'ın katil zanlısı eşi çıktı. 

İstanbul'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan bankacı Pınar Baykan'ın katil zanlısı kocası Erhan Baykan çıktı. Baykan’ın eşiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda cinayeti işlediği belirlendi. Katil zanlısı koca Baykan, adliyeye sevk edildi

Dün sabah saatlerinde Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında bir kadın cinayeti meydana geldi.Edinilen ilk bilgilere göre bankacı ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Pınar Baykan'a ulaşamayan iş arkadaşları polise haber verdi.


ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLANIP ÖLDÜRÜLDÜ

Adrese giden polis ekipleri, genç kadının 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Olayın ardından genç kadının kocası ve kayınpederi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, cinayeti Pınar Baykan'ın eşi Erhan Baykan'ın işlediği ortaya çıktı.


CİNAYETİN NEDENİ YAŞANAN TARTIŞMA

Katil zanlısı koca polise verdiği ifadede, son günlerde eşiyle tartışmalar yaşadığını anlattı. Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde tartıştıklarını söyleyen zanlı, sabah uyandıklarında yeniden tartışma yaşadıklarını belirtti. Sabah yaşanan tartışmanın ardından eşini bıçakladığını itiraf etti. Soruşturmanın ardından zanlı koca adliyeye gönderildi.

Hüsnü Balmumcu cinayeti | Küfürlü mesajlar sonu oldu
Hüsnü Balmumcu cinayeti | Küfürlü mesajlar sonu oldu
Zeliha Armağan cinayeti | Kuma olmaya direndi katledildi..
Zeliha Armağan cinayeti | Kuma olmaya direndi katledildi..
Osman Karayel cinayeti | Otomobille çarpmışlar, kuyuya atmışlar
Osman Karayel cinayeti | Otomobille çarpmışlar, kuyuya atmışlar
Hanife Babayiğit cinayeti | Katil kocaya bir anlık öfke indirimi
Hanife Babayiğit cinayeti | Katil kocaya bir anlık öfke indirimi
Samet Çalışkan cinayeti, Sosyal medyada kadın profiliyle kanlı tuzak
Samet Çalışkan cinayeti, Sosyal medyada kadın profiliyle kanlı tuzak
Konya'da Kadir Şeker olayı | Katil mi, kahraman mı?
Konya'da Kadir Şeker olayı | Katil mi, kahraman mı?
Çağla Tuğaltay cinayetinde 20 yıl sonra DNA'lı delil
Çağla Tuğaltay cinayetinde 20 yıl sonra DNA'lı delil
Çumra'da yasak aşk cinayeti | Kan donduran ifadeler
Çumra'da yasak aşk cinayeti | Kan donduran ifadeler
Anahtar Kelimeler:
Kadın CinayetiFatihFatih Son DakikaFatih Cinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kağıthane'de silahlı saldırı, karısını kızını esnafı vurdu kaçtı
Kağıthane'de silahlı saldırı, karısını kızını esnafı vurdu kaçtı
Metrobüs'te taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Metrobüs'te taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Makas katliamı sanıklarından ikisi tahliye edildi
Makas katliamı sanıklarından ikisi tahliye edildi
Arkadaşına aracını verdi, 'Çalındı' diye ihbar etti
Arkadaşına aracını verdi, 'Çalındı' diye ihbar etti
Gemi Adamı aranıyor ilanıyla dolandıran çeteyi polis çökertti
Gemi Adamı aranıyor ilanıyla dolandıran çeteyi polis çökertti
Elazığ’da şiddetli deprem
Elazığ’da şiddetli deprem
THY’nin İtalya uçuşlarına Koranavirüs iptali
THY’nin İtalya uçuşlarına Koranavirüs iptali
Doktoru tehdit eden adam gazeteye ilan vererek özür diledi
Doktoru tehdit eden adam gazeteye ilan vererek özür diledi
İnternette tanıştığı gaspçıların şantajına 3 yıl hapis cezası 
İnternette tanıştığı gaspçıların şantajına 3 yıl hapis cezası 
Feride Kürecili'nin can verdiği kazada epilepsi yalanı 
Feride Kürecili'nin can verdiği kazada epilepsi yalanı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim