

Bankada işlem sırası beklerken 7.5 milyonu gitti



Kripto paradan yüksek kazanç beklerken dakikalar içinde 7.5 milyon lirası çalınan vatandaş soluğu savcılıkta aldı. İstanbul'da banka sırası beklerken tanıştığı H.Z. isimli şüphelinin tavsiyesiyle kripto para satın alan A.A., adına hesap açıp, işlemleri yapan dolandırıcılar tarafından soyuldu. Şüpheliler A.A.'nın hesaplarına uzaktan erişerek, 7.5 milyon TL değerindeki kripto parayı çaldı.

İstanbul'da yaşayan A.A., maaş aldığı bankada işlem sırasında tanıştığı şüpheli H.Z. tarafından, kripto paraya yatırım yapmaya ikna edildi. A.A. sözde yurt dışında bir şirkette çalışan Mert isimli diğer şüpheliye yönlendirildi. A.A. adına kripto para hesabı açılıp, bu hesaba uzaktan erişim sağlamak için de cep telefonuna da yazılım yüklendi.

A.A.'nın kripto para hesabından 7.5 milyon TL değerinde 12,77 adet kripto para satın alındı. Şüpheliler bir süre sonra kripto para hesabını uzaktan erişimle boşalttı. Kripto paraların farklı hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı. Durumu fark eden A.A., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kripto para hırsızlığı yaptığı belirlenen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.