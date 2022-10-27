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Bankadan 2.5 milyon lira çalındı, 1.5 saat sonra fark edildi

Bir banka şubesine giren iki hırsızdan biri, bankoların altından sürünerek, yere bırakılan ve içinde 2.5 milyon lirayı çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

27 Ekim 2022 Perşembe 17:02
Bankadan 2.5 milyon lira çalındı, 1.5 saat sonra fark edildi

Bankadan 2.5 milyon lira çalındı, 1.5 saat sonra fark edildi


Şişli'de, bankaya müşteri gibi giren iki kişi, banko arkasına bırakılmış, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı çalarak kaçtı. Banka çalışanları hırsızlığı 1.5 saat sonra fark ederken, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.

Olay, özel bir bankanın Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi’ndeki şubesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi.


Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti. Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı.

Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.

1.5 SAAT SONRA FARK ETTİLER

Banka çalışanları ve müşterilerin gözü önünde gerçekleşen hırsızlık, yaklaşık 1.5 saat sonra, bir personelin, çuvalı almak için banko arkasına geçmesiyle fark edildi. Çuvalı yerinde göremeyen çalışanın haber vermesi üzerine, banka yetkilileri güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı. Polis, güvenlik kameralarının yardımıyla eşkâlleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

Yapılan incelemelerde, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.

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Banka SoygunuBanka HırsızlığıŞişli
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