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Bankadan para çeken iş insanına gasp tuzağı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bankadan para çeken iş insanı Bülent Turan, kendisini takip eden gaspçılardan habersiz yürüyüp iş yerine geldiğinde gaspçılar ona saldırdı ve parasını almak istedi

05 Haziran 2021 Cumartesi 21:13
Bankadan para çeken iş insanına gasp tuzağı

Bankadan para çeken iş insanına gasp tuzağı



Edinilen ilk bilgileri göre İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşanan olayda iş insanı Bülent Turan, bankadan parasını çektikten sonra iş yerinin önüne geldi. Kendisini takip eden iki gaspçı iş yerinin önünde para dolu çantayı alıp kaçmak istedi. Bülent Turan ve iki gaspçı arasında arbede yaşanmaya başladı.

ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR

Yaşanan arbede sırasında gaspçılardan biri silahını çıkardı ve Bülent Turan’ı bacağından vurdu. Daha sonra da 3,5 milyon vurgun yaparak para dolu çantayı alıp kaçtılar.

POLİS ONLARI ARIYOR

Olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri geldi. Bacağından yaralanan Bülent Turan hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde inceleme başlattı. Olay yerindeki kameraları inceleyen polis, 3,5 milyon liralık dövizi gasp eden şüphelileri arıyor.
 

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