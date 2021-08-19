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Bariyer önden girdi, arkadan çıktı | Mucize kurtuluş

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi mucize eseri kurtuldu. Önden giren bariyerler arka camlardan çıkarken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 22:40
Bariyer önden girdi, arkadan çıktı | Mucize kurtuluş

Bariyer önden girdi, arkadan çıktı | Mucize kurtuluş

İstanbul Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısımlarından giren bariyer bagajdan çıktı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yarımburgaz Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında yaşandı. Furkan Aktel, 34 BCZ 087 plakalı otomobili ile İstanbul caddesinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısımlarından giren bariyer arka bagajdan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Furkan Aktel ile beraberindeki Can İlmik ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de kaza yerinde ve otomobilde incelemelerde bulundu. Otomobile saplanan bariyer, elektrikli testere yardımıyla kesilirken, araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.
 

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