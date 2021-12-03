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Bartın'da liseli genç kızın şüpheli ölümü

Bartın’da 16 yaşındaki lise öğrencisi evinin banyosunda kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

03 Aralık 2021 Cuma 08:26
Bartın'da liseli genç kızın şüpheli ölümü

Bartın'da liseli genç kızın şüpheli ölümü


Bartın'da henüz 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, banyoda ölü bulundu. Genç kızın yanında babasına ait beylik tabanca ile bir de not bulundu. 

Akıllara durgunluk veren olay akşam saatlerinde Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. oturdukları apartman dairesinin banyosunda kanlar içinde bulundu.

112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve “özür dilerim” yazılı not bıraktığı iddia edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 04.12.2021 00:59
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BartınLiseli KızÖlüm
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