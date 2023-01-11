Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Başakşehir'de hamile yengesini ve arkadaşını silahla vurdu

İstanbul Başakşehir’de arsa meselesi yüzünden ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu.

11 Ocak 2023 Çarşamba 16:14
Başakşehir'de hamile yengesini ve arkadaşını silahla vurdu

Başakşehir'de hamile yengesini ve arkadaşını silahla vurdu

Başakşehir’de iddiaya göre arsa meselesi nedeniyle aralarında kavga olan ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu. O sırada kapı önünde bekleyen arkadaşı ile tartışan Taş, arkadaşına da silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sunay Taş ve Turgay Akyıldız hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren olay, geçen günlerde gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arsa nedeniyle aralarında sorun olan Şahin Taş, gece geç saatlerde ağabeyinin evinin önüne geldi.


Şahin Taş, yanındaki silahla önce havaya sonra da kapıya doğru ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı.

Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız’ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Araç içinde arkadaşıyla tartışmaya giren Taş, Akyıldız’ı vurarak öldürdü. Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı.

Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taş'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polisin olay yerindeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THK arsaları kapanın elinde kalmış
THK arsaları kapanın elinde kalmış
Emlak dolandırıcıları lüks araç filosu kurmuş
Emlak dolandırıcıları lüks araç filosu kurmuş
5 kişinin öldüğü kazada sürücüden pes dedirten savunma
5 kişinin öldüğü kazada sürücüden pes dedirten savunma
Sınav notları yüzünden kendini aşağı attı
Sınav notları yüzünden kendini aşağı attı
Dilara Gültay ve Cansu Demirel cinayeti | Katil suçunu itiraf etti
Dilara Gültay ve Cansu Demirel cinayeti | Katil suçunu itiraf etti
Sinan Ateş için intikam sloganları atıldı
Sinan Ateş için intikam sloganları atıldı
Kaza yaptı, sağlık görevlilerine saldırdı
Kaza yaptı, sağlık görevlilerine saldırdı
Sinan Ateş cinayeti | Azmettirici zanlı da yakalandı
Sinan Ateş cinayeti | Azmettirici zanlı da yakalandı
Sinan Ateş cinayeti'ne 4 tutuklama daha
Sinan Ateş cinayeti'ne 4 tutuklama daha
Gizem Memioğlu'nun ölümü | MHP'li yönetici ölü bulundu
Gizem Memioğlu'nun ölümü | MHP'li yönetici ölü bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim