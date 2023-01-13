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Başakşehir'de polis aracına silahlı saldırı

İstanbul Başakşehir'de iki polis memuru araç ile seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. 

13 Ocak 2023 Cuma 23:42
Başakşehir'de polis aracına silahlı saldırı

Başakşehir'de polis aracına silahlı saldırı


Silahlı saldırı sırasında yolcu koltuğunda oturan polis memuru yaralandı. Yaralı polis, hastaneye kaldırılırken yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.


İstanbul Polisi'ni harekete geçiren olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi.


İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı. Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı.

Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı.

Anahtar Kelimeler:
SaldırıBaşakşehir
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