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Başhekimden, hastanede kadın doktora tecavüz tuzağı

Kırklareli Lüleburgaz'da bir özel hastanede görev yapan kadın doktor, başhekimin ilaçlı tecavüz tuzağına düştü.

24 Haziran 2020 Çarşamba 09:43
Başhekimden, hastanede kadın doktora tecavüz tuzağı

Başhekimden, hastanede kadın doktora tecavüz tuzağı
 

Lüleburgaz'da özel bir hastanenin başhekiminin, meslektaşına kurduğu iğrenç tuzak skandalı ilçeyi karıştırdı. Özel bir hastanenin başhekimi, aynı hastanedeki kadın doktora dehşeti yaşattı. Hastanede bir süredir başhekim olarak görev yapan A.Ç., iddiaya göre, aynı hastanedeki meslektaşı kadın doktora, kendi odasında ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca saldırıda bulundu. Yaşadığı iğrenç olayın ardından hemen psikoloğuna giden genç kadın şikâyetçi oldu. Başhekim A.Ç., savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tutuklanan başhekim cezaevine girerken, korkunç olayın olayın ayrıntıları kadın doktorun emniyetteki ifadelerinde ortaya çıktı


Edinilen bilgiye göre iğrenç olay, 30 Mayıs'ta gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede bir süredir başhekim olarak görev yapan A.Ç., aynı hastanedeki meslektaşı kadın doktora tecavüz ettiği iddia edildi. Genç kadının şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Başhekim A.Ç., soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan doktor cezaevine girerken, dehşet verici olayın ayrıntıları kadın doktorun emniyetteki ifadelerinde ortaya çıktı.

MESAJA CEVAP ALAMAYINDA YANINA GİDİP ODASINA ÇAĞIRDI

Olayın ardından psikoloğu ile birlikte polise giden kadının ifadesinde, hastanede nöbetçi olduğunu söylediği öğrenildi. Birkaç gün önce sevgilisinden ayrıldığı için o gün doktor A.Ç.'nin kendisine rahatlatması için Kaygı-endişe giderici olarak ve panik bozukluklarında kullanılan etken madde içeren bir ilaç verdiğini kaydeden kadın doktor, "Aynı gün saat 20.00 gibi yine hastanenin acil servisinde çalıştığım esnada yanıma gelerek bu ilaçtan bir adet daha verdi. Ben yine ilacı kullandım. Aynı gün tam olarak hatırlamadığım bir saatte whatsapp'tan bana 'Ben odamdayım. Şarap ve viski var' şeklinde mesaj attı. Ben kendisine cevap vermedim. Mesajdan 30-40 dakika sonra yanıma gelerek 'Odama gel' dedi" ifadelerini kullandı.

'MASA ÜZERİNDE KADEHLER İÇİNDE ALKOL VARDI'

Kadın doktor ifadesinin devamında, A.Ç.'nin ısrarları üzerine odasına gittiğini ve odadaki masada çok sayıda alkollü içecek olduğunu söyledi. İlaç içtiği için alkol almak istemediğini belirten kadın doktorun, "Odaya girdiğimde masa üzerinde kadehler içinde alkol vardı. Ben ilaçların etkisinde olduğumu ve alkol alırsam toksik tepkime oluşturacağını düşündüğümden bunu reddettim. Bana gün içinde 3'üncü ilacı da vermişti. Bu sırada bir şişe şarap açtı. İçmem konusunda hızlanmamı, şarabın çok iyi olduğunu benim de içmemi söyledi. Ben de bir kadehin çeyreği kadar şarap içtim" dediği öğrenildi.

'ÇOK HALSİZDİM ÇIĞLIK DAHİ ATAMADIM'

Alkol aldıktan sonra ilacın da etkisiyle fenalaşan kadın doktorun, "Halihazırda ilaçların etkisi altında olduğumdan kendi irademle mantıklı karar veremiyordum. Israr etmesi üzerine ortama ayak uydurmak için alkol almasına eşlik ettim. Ben kendimi kötü hissetmeye başladım" dediği öğrenildi.

A.Ç.'nin kendisini sedyeye yatırdığını ve odanın ışıklarıyla kapısını kapatıp, kapıyı kilitlediğini söyleyen talihsiz kadın A.Ç.’nin üzerini soyup kendisine defalarca tecavüz ettiğini ifade etti. Mağdur kadın, "Direnmeye çalıştım ama çok halsizdim. Bu yüzden yardım istemek için çığlık dahi atamadım. Kalkıp kaçamadım. Ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Yaşadığı dehşet verici olayın ardından ikamet ettiği şehir olan Edirne'de hemen psikoloğuna gittiğini ve ardından durumu yargıya taşımaya karar verdiğini söylediği öğrenilen kadın doktorun, polise şikâyetçi olduğu öğrenildi.

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