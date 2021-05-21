Batman ve Şırnak'ta maket uçaklı saldırı girişimi



Türkiye'de eylem yapamaz hale gelen bölücü terör örgütü yandaşları, dün Diyarbakır'da askeri tesisleri hedef alan bomba düzenekli maket uçaklı saldırı girişimini bu kez Batman ve Şırnak'ta denedi.

Batman'daki saldırı girişimini Valilik duyurdu. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu arada saldırı girişimiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirndi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı;

Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir.