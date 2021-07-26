Batuhan Kerimoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu
Karşıyaka'da spor antrenörlük yapan Batuhan Kerimoğlu'nun cansız bedeni, yakınları tarafından kaldığı evde bulundu. Edinilen ilk bilgilere göre olay, saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6402 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.
Öte yandan Kerimoğlu'nun spor yaptığı sırada fenalaştığı ileri sürülürken, talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kerimoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.