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BBC | Türkiye, İngiliz sağlık çalışanları için malzeme satışına izin verdi 

Türkiye'nin İngiliz sağlık çalışanlarının acil ihtiyacı olan korucuyu sağlık malzemelerinin satışına izin verdi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 19:54
BBC | Türkiye, İngiliz sağlık çalışanları için malzeme satışına izin verdi 


BBC | Türkiye, İngiliz sağlık çalışanları için malzeme satışına izin verdi 

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı sağlık çalışanlarının acil ihtiyaç duyduğu koruyucu malzeme ihtiyacı krizi büyüyor. Türkiye bu konuda getirdiği ihraç yasağını, İngiltere için kaldırdı. 84 tonluk koruyucu madde sevkiyatı her an başlayabilir.


İngiltere'de yetkililer, ülkedeki sağlık çalışanları için Türkiye'den dün gelmesi beklenen ama geciken 84 ton koruyucu malzeme sevkiyatının Pazartesi günü gönderilebileceğini açıkladı. BBC'nin edindiği bilgiye göre, İngiltere'ye gönderilecek malzemenin ihracat izni Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.

Yine BBC'nin edindiği bilgiye göre Türk yetkililer malzemenin bir an önce yola çıkması konusunda istekli olsa da, sağlık çalışanları için koruyucu malzemeyi alan İngiltere'deki şirket ihracat izni başvurusunu Pazartesi sabahı tamamlayabildi.

Koronavirüs salgını sonrası uygulamaya göre Türkiye'den ihraç edilecek tıbbi malzeme için bu ihracat izninin alınması gerekiyor.

İhracat izni alınan malzemenin bugün ya da yarın gönderilmesi beklense de, sevkiyatın önünde başka bir engel olup olmadığı konusunda net bir bilgi yok.

Bu sabah BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de, sevkiyatın mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için çabaların sürdüğünü söylemiş, "Bugün gönderilmesini umuyoruz ama işlemler sürüyor. Nihai onay süreci için bekliyoruz" demişti.

İngiltere'de hükümetin sağlık çalışanlarına yeterli koruyucu malzeme sağlayamadığı, bunları zamanında temin edemediği ve olan malzemenin de tükenmek üzere olduğu eleştirileri giderek yoğunlaşırken, Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den Pazar günü (dün) yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu ekipman geleceğini ve bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlüğün de bulunduğunu söylemişti.

İngiltere hükümeti şu ana kadar 27 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Guardian gazetesi ise bugün bu konudaki haberlerin takibi yoluyla 81 sağlık çalışanının bu hastalıktan öldüğünü ama sayının muhtemelen daha da yüksek olduğunu yazıyor.

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle'ın değerlendirmesi
 

Sevkiyatın gecikecek olması gerçek bir endişe konusu, hem kısa vade hem de uzun vade için.

Şu ana kadar, özellikle gözlükler ve önlükler bağlamında bel bağladığımız koruyucu ekipman stoklarımız belli ki azalıyor.

Bu da bizi, özellikle iç üretimini gerçekleştiremediğimiz koruyucu önlükler konusunda, uluslararası tedarik zincirine bağlı kılıyor.

Bu önlüklere talebin fazla olduğunu da göz önüne alırsak, önümüzdeki sorunun, gelecek aylar süresince de problem yaratmaya devam edeceğini ön görebiliriz.

İngiliz Sağlık Servisi çalışanları endişeliler, hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

Yetkililer ellerinden geleni yapıyorlar belli ki...

Ama gelecekte, koruyucu kıyafet konusunun nasıl olup da bu seviyeye geldiği noktasında ciddi tartışmalar yaşanması gerekecek.

'Çok ama çok büyük ek bir sevkiyat'

Sevkiyat, İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick tarafından, Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, "çok ama çok büyük ek bir sevkiyat" olarak tanımlanmıştı.

İngiliz basınında da Pazar günü sevkiyata ilişkin haber geniş şekilde yer aldı ve hükümetin kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığını kabul ettiğini yazıldı.

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den Pazar günü yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu ekipman geleceğini ve bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlüğün de bulunduğunu söyledi.

Jenrick, NHS personelinin yaşadığı kronik kişisel koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili bir soruya, "Bunları tedarik etmek şu dönemde çok zor. Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 ton civarında kişisel koruyucu ekipman içeren çok büyük bir teslimatın gelmesi bekleniyor. Bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlük de var. Bu çok ama çok büyük ek bir sevkiyat olacak" yanıtını verdi.

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