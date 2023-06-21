Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bebek arabasının altına torpil atan magandalar yakalandı

Akıl tutulmasına neden olan olay Düzce'de meydana geldi. Akşam saatlerinde kullandıkları otomobilden bebek arabasının altına torpil fırlatan magandalar yakalandı.

21 Haziran 2023 Çarşamba 08:43
Bebek arabasının altına torpil atan magandalar yakalandı

Bebek arabasının altına torpil atan magandalar yakalandı


Düzce’de akrabalarıyla yolda yürüyen annenin sürdüğü bebek arabasının altına, yanlarından geçen otomobilden torpil atıldı. Görüntüler başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyınca plakası tespit edilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Bebeğin babası Doğancan Acar, "Çok korktuk. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Körpeşler Mahallesi’nde, önceki gün saat 22.00 sıralarında anne K.A., 6 aylık bebeği ile birlikte akrabalarıyla eve giderken, yanlarından geçen beyaz renkli bir otomobilden torpil atıldı.

Aile büyük panik yaşarken, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay ise başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntüleri elde eden aile, durumu polise bildirdi.

POLİS O MAGANDALARI GÖZALTINA ALDI

Kamera görüntülerinden tespit edilen araç ve plakasından yola çıkan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri tarafından yakalanan Y.K. ve O.S.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ailesinin yaşadığı olayı duyunca şoke olduğunu belirten baba Doğancan Acar, şöyle konuştu:

"Eşim amcamlarla birlikte dondurma yemeğe gidiyor. Dönerken yol kenarında yürüyorlar. Şahıslar araçla geçerken torpili yakarak 6 aylık bebeğimin olduğu bebek arabasına fırlatıyorlar. Torpil çok şükür bebek arabasının içine denk gelmiyor. Çocuk korkmuş ve ağlamış. Daha sonrasında biz de arkadan gelen bir aracın araç kamerasından plakalara ulaştık. Durumu emniyet güçlerine bildirdik. Onlar da gerekeni yaptılar. Polise çok teşekkür ediyorum.

Bu tür olayların yaşanmaması için cezaları neyse çekmelerini istiyorum. Olayı ilk duyduğumda şahısları ben kendim bulup farklı yollardan çözmek istedim. Ama bunun doğru olmayacağını bildiğim için biraz daha sabır ve eşimin desteği ile emniyete gelmeyi tercih ettik. Panikledik. Çok korktuk. Hastaneye gitmek istedik ama çocukta bir şey olmadığını gördük. Önceliğimiz çocuk olduğu için sıkıntı olmayınca gelip şikayetçi olduk."

Anahtar Kelimeler:
Bebek ArabasıDüzceTorpil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz'li Çardak'ta feci kaza, 2 can kaybı, 20 yaralı var
Deniz'li Çardak'ta feci kaza, 2 can kaybı, 20 yaralı var
Avukatlara bıçaklı taşlı saldırı | Velayet davası saldırıya döndü
Avukatlara bıçaklı taşlı saldırı | Velayet davası saldırıya döndü
Örümcek adama özendi ölümden döndü
Örümcek adama özendi ölümden döndü
Bilge Kaya, Ertuğrul Kaya Cinayeti, katil zanlısı aranıyor
Bilge Kaya, Ertuğrul Kaya Cinayeti, katil zanlısı aranıyor
Sinem Albeni cinayeti | Eşi sopayla öldürdü
Sinem Albeni cinayeti | Eşi sopayla öldürdü
Yalçın Gümüşsoy'un ölümü | Jet ski kazasında can verdi
Yalçın Gümüşsoy'un ölümü | Jet ski kazasında can verdi
Avukat Belen Nesli Coşğun cinayetine soruşturma
Avukat Belen Nesli Coşğun cinayetine soruşturma
Ambulansın önünü kesen sürücü hasta kontrolü yaptı
Ambulansın önünü kesen sürücü hasta kontrolü yaptı
Kaçak elektrik kullananlar, Dicle elektrik ekibine saldırdı
Kaçak elektrik kullananlar, Dicle elektrik ekibine saldırdı
Tarihi çeşmeyi sarı kırmızıya boyadılar
Tarihi çeşmeyi sarı kırmızıya boyadılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim