Bebek katili PKK, hastaneyi ateşe verdi kaçtı



PKK'lı katiller bildikleri en iyi işi yaptı, kimseyi şaşırtmadı. İşgal ettikleri kiliseyi cephaneliğe çeviren PKK'lı katiller, buradan yaptıkları roketli saldırılarla Türkiye'de çok sayıda masum sivili katlederken, Tel Abyad Hastanesi'ni ise ateşe verdikleri belgelendi.

Son dakika Suriye, Batılı kamuoyunu 'Türkiye kimsayal silah kullandı' yalanıyla kandırmaya çalışan PKK'lı teröristlerin maskesi erken düştü. Haftalardır, farklı ülkelerde çekilen fotoğraflarla Türk askerini karalamak için sinsi bir kampanya yürüten PKK'lı teröristlerin çatışma bölgesinden kaçarken sağlık kurumlarını önce yağmaladığı sonra da ateşe verdiği ortaya çıktı.

Suriye'de son durum, Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından "Terör örgütü PKK/YPG’nin yakarak zarar verdiği Tel Abyad Hastanesi’nden görüntüler..." notuyla fotoğraflar paylaştı.

YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad şehrinde verdikleri zarara her geçen gün yeni bir tanesi ekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı görüntüler YPG/PKK'lı teröristlerin hedef aldıkları hastane görülüyor.