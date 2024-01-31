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Behiye'nin Suriyeli katili cezaevinde intihar etti

Halkın sert tepkisine neden olan Behiye E. cinayetinin katil zanlısı Levend Macu adlı Suriyeli şahıs tutuklandığı cezaevinde intihar ettti

31 Ocak 2024 Çarşamba 16:36
Behiye'nin Suriyeli katili cezaevinde intihar etti






Behiye'nin Suriyeli katili cezaevinde intihar etti



Yabancı sığınmacıların çoğunlukla da Suriyeli'lerin işlediği son vahşi cinayetlerden birine imza atan Levend Macu adlı şahıs tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde demir kapının camını kırarak girdiği evde Behiye E.'yi (12) öldürüp, annesi Suzan E.'yi (34) ağır yaralayan Levend Macu (30), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta 24 Ocak'ta saat 10.30 sıralarında Suriye uyruklu Levend Macu, demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evdeki Suzan E.'yi yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı.


Macu, daha sonra Suzan E.'nin kızı Behiye E.’yi de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK BEHİYE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Behiye E. hayatını kaybetti, olaydan 1 gün sonra yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Macu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan Suzan E.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetCinayeti
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