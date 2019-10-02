Belediye'ye silahlı baskın, eski çalışan başkan yardımcısını rehin aldı

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü odasında silahla rehin aldı. Saldırgan uzun olay yerine gelen yöneticiler ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.



Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, isminin Sinan B., olduğu öğrenilen kişi tarafından makam odasında silahla rehin alındı. Belediye personeli dışarıya çıkartılarak binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.



Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Bu sırada Sinan B, kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Durumu haber alan CHP'li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırıp içeri girerek zanlıya müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı.



